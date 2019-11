Nigeria opent eerste nationale register zedendeliquenten

In Nigeria is maandag het eerste nationale register voor zedendelinquenten geopend, meldt persbureau AFP. Het is een belangrijke stap voor het west-Afrikaanse land, waar volgens cijfers van Unicef één op de vier Nigeriaanse vrouwen voor haar achttiende slachtoffer is van een zedendelict.

In het register, dat met name tot stand kwam met financiering van de Europese Unie, zullen de namen opgenomen worden van daders die sinds 2015 zijn veroordeeld voor zedendelicten. Een agentschap van het Nigeriaanse ministerie van Justitie controleert het register en een groep ngo’s zorgt voor maandelijkse updates op basis van politie- en mediarapportage. Het register is een initiatief van de Nigeriaanse minister van Humanitaire Zaken Sadiya Farouq. „Dit is een eerste stap in het beëindigen van geweld tegen vrouwen”, zegt ze tegen persbureau AFP.

Het register is online openbaar toegankelijk en heeft als doel het aantal gevallen van seksueel misbruik in Nigeria omlaag te brengen. In het bijzonder worden organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals scholen en ziekenhuizen, aangemoedigd het register te raadplegen. Verder moet het register potentiële nieuwe daders afschrikken.