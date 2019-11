Netflix nestelt zich in Spanje: ‘Hollywood in Madrid’

Op een industrieterrein even buiten Madrid, in Tres Cantos, staat midden in een gigantische hal de set van La Casa de Papel. De aula van ‘De Koninklijke Munt’ is er minutieus nagebouwd. Vlak ernaast het decor van Criminal: de politiereeks die zich afspeelt in verhoorkamers in Spanje, Frankrijk, Duitsland en het VK is er in zijn geheel opgenomen. Dit zijn de geheime schatkamers van de Amerikaanse videodienst Netflix.

De eerste Europese productiehub van Netflix (158 miljoen abonnees in 190 landen) is pas acht maanden geopend, maar nu wordt er in La Ciudad de la Tele al moderne geschiedenis geschreven. „Er is uiteraard bewust voor Madrid gekozen. Met Spanje slaan we een brug tussen Europa en Latijns-Amerika”, legt de Mexicaanse filmproducent Diego Ávalos in Tres Cantos uit. „Spaans is wereldwijd de tweede meest gesproken taal. Dat is dus een zeer grote markt.”

Madrid wordt ook in andere opzichten een belangrijk onderkomen van de videodienst in Europa. Binnenkort opent Netflix een kantoor in het centrum van Madrid voor marketing en communicatie. Het Europese hoofdkantoor blijft voorlopig in Amsterdam. Ávalos is één van de belangrijkste personen voor de Spaanstalige tak. De Mexicaan pendelde de afgelopen jaren heen en weer tussen het hoofdkwartier in Los Gatos (Californië) en Madrid. Aan deze reizen is voor hem een einde gekomen nu hij vice-president International Originals Spain is van Netflix. „Mexico, Amerika, Spanje. Ik heb overal gewoond. Ik voel me eigenlijk een wereldburger”, legt hij uit. „Ik vind het prachtig om verschillende culturen aan elkaar te verbinden.”

Volgens Diego Ávalos probeert Netflix zowel lokaal als globaal mensen aan zich te binden. Hij gaat even verzitten en kiest zijn woorden. „Tot voor kort waren Spaanse series vooral voor een Spaans publiek. Zo werd La Casa de Papel aanvankelijk alleen op televisiezender Antena 3 uitgezonden. Een nationaal succes. Met Netflix kreeg de serie een mondiaal podium. Van Argentinië tot Saoedi-Arabië. Nu kunnen mensen uit de hele wereld genieten van een Spaanse serie. En kijkers hoeven niet steeds een dag of een week te wachten om het volgende deel te zien.”

Nog maar vijf jaar geleden

Het succes van La Casa de Papel staat niet op zich. Vanaf het moment dat Netflix vijf jaar geleden in Spanje werd gelanceerd is er in Spaanstalige series geïnvesteerd. Zoals Las chicas del cable, een ‘Netflix original’ over telefonistes die vechten voor hun vrijheden. Andere successen: tienerserie Elite, animatiefilm Klaus en Hache, over de drugswereld in het Barcelona in de jaren zestig.

Netflix investeert een onbekend bedrag van ‘miljoenen euro’s’ in Spaanstalige producties waarbij vorig jaar zo’n dertienduizend mensen betrokken waren. Met het openen van de ‘hub’ in Tres Cantos is dat getal snel verdubbeld. Het is de bedoeling dat op het complex van 22.000 vierkante meters naast Spaanse films, series en documentaires ook Netflix-producties in andere talen worden gemaakt. Alsof het een soort Hollywood in Madrid betreft.

Soms ook heel lokaal

De Spanjaard Victor Marti, directeur Post Production, gaat voor in een bezoek aan het complex. Er zijn vijf studio’s. Via de decors van La Casa de Papel en Criminal komen we langs allerlei ruimtes. Van vergaderzalen tot kleedkamers en van kleine opnamestudio’s tot geluiddichte kamers waar acteurs met de modernste apparatuur stemmen in kunnen spreken. Op het complex kan op topniveau worden opgenomen, geproduceerd en gemonteerd. Dat zou het voor andere landen ook een aantrekkelijke locatie kunnen maken.

Filmproducent Diego Ávalos ziet dat de ene na de andere taalbarrière wordt geslecht. Zo is de eerste Duitse Netflix-original Dark een onverwacht groot succes in Azië. Het Nederlandse Ares kan volgens hem scoren in Brazilië. De Zuid-Amerikanen zouden zich kunnen vereenzelvigen met de psychologische horrorserie. „Met ondertiteling maakt taal niets meer uit.” Producenten in Spanje en Mexico werken nu samen aan de zwarte komedie La Casa de las Flores. Sommige producties richten zich vooral op een lokaal publiek, zoals de documentairereeks over de moord op drie meisjes in het Spaanse Alcáser. Maar Netflix biedt ook plaats aan de in Marokko verboden film Much Loved over prostitutie in Marrakesh.

Ávalos: „We willen een globaal platform zijn voor alles en iedereen. Voor grote internationale hits zoals Narcos. Maar ook voor kleinere producties. Uiteindelijk moet iedere abonnee het gevoel krijgen dat Netflix er speciaal voor hem is.”