Nederlandse Hetty Berg nieuwe directeur Joods Museum Berlijn

De Nederlandse curator Hetty Berg wordt de nieuwe directeur van het Joods Museum in Berlijn. Dat meldt het museum dinsdag. Ze is de opvolger van Peter Schäfer, die in juni opstapte na aanhoudende kritiek op hem en het museum.

Berg (1961) is op dit moment manager museale zaken van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) in Amsterdam. Ze is sinds 1989 als cultuurhistoricus en curator verbonden aan het Joods Historisch Museum, dat is gevestigd middenin het JCK.

„In Hetty Berg hebben we een internationaal ervaren museumexpert gevonden”, zei regeringscommissaris voor cultuur Monika Grütters in een verklaring. „Zij heeft zich vele decennia toegewijd aan het overbrengen van de Joodse geschiedenis, cultuur en religie.”

Positie onhoudbaar

Directeur Schäfer en het Joods Museum kregen afgelopen jaar steeds meer kritiek. Dat kwam onder meer door de manier waarop het museum zich opstelde in gevoelige discussies, zoals die over het Israëlisch-Palestijnse conflict en de bestrijding van antisemitisme.

De positie van Schäfer werd onhoudbaar na een tweet van het museum begin juni. Het bericht ging over de organisatie BDS (Boycot, Desinvesteer, Sancties) die actie voert voor terugtrekking van Israël uit de bezette gebieden. Het Duitse parlement had de BDS-beweging als antisemitisch bestempeld. Het Joods Museum deelde in de gewraakte tweet een krantenartikel dat kritiek gaf op die verklaring door de Bondsdag. ‘#Mustread’, stond erbij. Om verdere schade te voorkomen, kondigde Schäfer daarna zijn vertrek aan.

