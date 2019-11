‘Meerdere Kamerleden vullen salaris aan met wachtgeldregeling’

Meerdere politici accepteren wachtgeld naast hun salaris als Kamerlid. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van de Volkskrant, dat documenten hierover opvroeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voormalig wethouders en bewindspersonen in de Tweede Kamer mogen zelf kiezen of zij hun jaarlijkse inkomen van 115.000 euro willen aanvullen tot het salaris van hun vorige functie.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is een van de parlementariërs die gebruik maakt van de wachtgeldregeling. Hij ontvangt jaarlijks ongeveer 37.000 euro aan wachtgeld omdat hij in het vorige kabinet tweeënhalf jaar staatssecretaris van Asiel en bijna een maand minister van Defensie was. Dijkhoff mag zijn salaris drie jaar en twee maanden ophogen. „Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden”, zegt de VVD’er tegen de Volkskrant. „Het is uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van.”

‘Bepaald bestedingspatroon’

Ook VVD-Kamerlid Arno Weverling - jaarlijks 10.000 euro - en Isabelle Diks (GroenLinks) nemen wachtgeld aan, beiden als voormalig wethouder. Diks koos voor de ophoging van 7.000 euro per jaar omdat ze „een bepaald bestedingspatroon” had na 8,5 jaar wethouder in Leeuwarden te zijn geweest. Ze kon zich er naar eigen zeggen niet op voorbereiden dat haar inkomen achteruit zou gaan omdat ze „heel plotseling” met voorkeursstemmen Kamerlid werd. Een paar dagen nadat ze dit verklaarde tegen de Volkskrant heeft ze de betaling stopgezet op aandringen van haar partij, die niet wist dat ze wachtgeld kreeg.

Andere oud-wethouders en voormalig bewindspersonen lieten het wachtgeld links liggen bij hun aantreden als Kamerlid of hebben de betalingen op een later moment stop laten zetten. Wachtgeld is bedoeld om bestuurders en politici te verzekeren van inkomen wanneer zij onverwachts hun baan kwijtraken, ook als dat gebeurt omdat zij worden verkozen tot Kamerlid. De duur van het wachtgeld, dat maandelijks wordt overgemaakt, is afhankelijk van hoelang een functie is vervuld.