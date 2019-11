‘Meer milieumaatregelen nodig voor drempelwaarde stikstof’

Het kabinet kan bouwprojecten met een lage stikstofuitstoot niet zomaar met behulp van een drempelwaarde vrijstellen van de vergunningsplicht. Voordat deze drempelwaarde kan worden ingevoerd, moet de regering eerst tal van extra milieubeschermingsmaatregelen nemen. Dat schrijft de Raad van State dinsdag in een advies aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie).

Schouten wil er met de invoer van een drempelwaarde voor zorgen dat veel bouwprojecten weer kunnen worden hervat. Zo’n uitstootplafond, waardoor projecten die onder dit plafond blijven geen vergunning nodig hebben, bestond tot begin dit jaar al. Toen de Raad van State in mei als hoogste bestuursrechter een einde maakte aan het stikstofvergunningsprogramma PAS, verdween ook de drempelwaarde van tafel. De nieuwe drempelwaarde, waarvan de bouwsector en ondernemerskoepel VNO/NCW grote voorstanders zijn, moet hoger worden dan de oude.

Boerenorganisaties presenteerden vorige week een eigen stikstofplan. Lees ook: Meer koeien in de wei en minder eiwit in veevoer

Geen schade

De minister kan echter niet zomaar een nieuwe, overal in Nederland geldende waarde instellen, adviseert de Raad van State dinsdag. Beschermde natuurgebieden mogen geen schade oplopen. Het kabinet moet daarom zorgen voor compensatie van de uitstoot van projecten waarvoor geen vergunning nodig is. Daarnaast moet de hoogte van de drempelwaarde volgens de Raad per locatie kunnen verschillen. In de buurt van natuurgebieden die er slechter aan toe zijn, moeten strengere eisen gelden.

Door de uitspraak van de Raad van State in mei kwamen circa 18.000 bouwprojecten stil te liggen. Twee weken geleden presenteerde het kabinet een pakket met noodmaatregelen die de grootste problemen moeten oplossen. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen gaat overdag terug van 130 naar 100 kilometer per uur, er komt meer geld beschikbaar om varkenshouders uit te kopen en veevoer moet worden aangepast. Daarnaast komt er een noodwet voor de belangrijkste bouwprojecten.