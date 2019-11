Laat Rabat iets doen aan onvrijwillige onderdanen

Ankie Broekers-Knol gaat tóch naar Marokko. Afgelopen week liet de staatssecretaris van Asiel en Migratie (VVD) weten niet welkom te zijn in het koninkrijk, maar dat bleek gelukkig op een misverstand te berusten. Doel van haar reis is betere afspraken maken over het terugsturen van asielzoekers uit Marokko. Dat is mooi. Dan kan ze meteen werk maken van het nationaliteitsprobleem waar duizenden Nederlanders tegen hun wil mee zitten.

Laila Ezzeroili is initiatiefnemer van het manifest ‘Keuzevrijheid in Nationaliteit’. Jan Paternotte is Tweede Kamerlid voor D66.

Onlangs lanceerde een groep Marokkaanse Nederlanders het manifest Keuzevrijheid in Nationaliteit. Hoewel ze het niet willen beschouwt Marokko deze Nederlanders als onderdanen van de Marokkaanse koning. Het maakt daarbij niet uit of je ouders in Nederland geboren zijn: één Marokkaanse ouder betekent dat je Marokkaan bent. Op basis van de Marokkaanse wet worden over honderd jaar nog steeds Marokkanen in Nederland geboren, ook al zouden ze alleen een echt Marokkaanse bet-bet-overgrootmoeder hebben.

Dat betekent veel. Want op vakantie of familiebezoek in Marokko gelden voor deze Nederlanders de Marokkaanse – op islamitische leest geschoeide – wetten. Dat is prima als je als heterostel op vakantie bent, maar kan een probleem zijn als je als gescheiden vrouw naar de uitvaart van een familielid wilt. Of wanneer je als niet-heterostel samen een hotelkamer wil delen. Nederlandse diplomaten zullen je bijstaan, maar voor de Marokkaanse wet geniet je niet de bescherming die buitenlanders wel mogen vragen aan hun ambassade.

Ook buiten Marokko achtervolgt de afkomst van hun (groot)ouders hen. Wie over de wereld reist wordt bij grensovergangen niet alleen als Nederlander gezien, en dat leidt vaak tot lange verhoren in zweterige kamertjes op vliegvelden. Wie voor het werk een veiligheidsmachtiging nodig heeft kan die maar beter op tijd aanvragen: op de vraag of buitenlandse mogendheden invloed op je hebben zul je ‘ja’ moeten beantwoorden. Er is immers zo’n mogendheid die jou als onderdaan beschouwt. Dat leidt tot extra onderzoek naar jouw gedrag, en dat kan net de doorslag geven om je überhaupt deze baan niet te geven.

Landingsrechten

Boven alles gaat het hier om een opgedrongen nationaliteit. Opgedrongen aan Nederlanders die hier zijn geboren en opgegroeid, geen Marokkaan wíllen zijn maar er desondanks niet aan kunnen ontsnappen.

Zij verdienen een vrije keuze. VVD-Kamerleden hebben eerder gesuggereerd landingsrechten voor Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen in te trekken als Marokko weigert asielzoekers terug te nemen. Als we het hard spelen om asielzoekers terug te sturen, laten we het dan ook hard spelen voor de belangen van gewone Nederlanders die ongewenst Marokkaan zijn. Dus Ankie Broekers: leg in Rabat dit probleem midden op tafel en vraag Marokko om deze Nederlanders vrij te laten.