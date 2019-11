Inspectie: faillissement zoals dat van MC Slotervaart mag nooit meer voorkomen

Een „ongecontroleerd faillissement” zoals dat van het Slotervaartziekenhuis vorig jaar mag nooit meer voorkomen in de zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een dinsdag verschenen rapport. Het faillissement leidde tot onnodig veel onrust en onduidelijkheid. De voorwaarden voor „goede en veilige zorg” waren niet aanwezig.

De IGJ onderzocht de kwaliteit van de zorg rond het bankroet van MC Slotervaart in oktober vorig jaar. Vooral in de eerste weken na het faillissement ging het daar niet goed. Het ziekenhuis en andere betrokkenen hadden geen tijd om zich voor te bereiden op het afbouwen en overdragen van de patiëntenzorg vanuit MC Slotervaart. Bij de inspectie zijn geen gevallen gemeld van ernstig letsel of overlijden van patiënten door de chaotische situatie.

In het onderzoek keek de IGJ ook naar het handelen van de ziekenhuizen die de zorg van MC Slotervaart overnamen. Die zorgaanbieders toonden „veerkracht en grote betrokkenheid bij de patiënt”, aldus de inspectie, wat leidde tot „goede en veilige zorg”.

Aanbevelingen

De IGJ doet aanbevelingen voor hoe het in de toekomst beter moet bij dreigende faillissementen van ziekenhuizen. Zorgaanbieders die in financiële problemen komen moeten beter nadenken over de continuïteit van de zorg en de risico’s voor hun patiënten. De mogelijke gevolgen dienen ze af te stemmen met betrokkenen.

De inspectie bekeek ook de eigen rol in de tijd na het faillissement. Het zegt mogelijk nauwer toezicht te willen gaan houden zodat de IGJ meer zicht heeft op de financiële situatie bij een zorginstelling, en de gevolgen die een bankroet kan hebben. Er volgen nog diverse rapporten over de gang van zaken rondom het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

