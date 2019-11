Huisartsen hebben problemen met doorverwijzen patiënten

Huisartsen hebben moeite om „kwetsbare patiënten”, onder wie psychiatrische patiënten en jongeren met psychische klachten, door te verwijzen naar de juiste zorg. Dat stelt de actiegroep Het Roer Moet Om op basis van een peiling onder huisartsen. De artsen zouden gemiddeld drie uur per week kwijt zijn aan „veelal vruchteloos contact” met andere zorginstanties. Daardoor wachten volgens het comité duizenden patiënten op de juiste zorg.

In de enquête werd huisartsen gevraagd naar hun ervaringen met doorverwijzen van patiënten. Daaruit bleek dat 97 procent van de 2.010 huisartsen die meededen aan de peiling minimaal een keer in de week daarvoor moeite had gehad met een doorverwijzing. Gemiddeld gebeurde dit zelfs zes keer per week. De huisartsen stuitten op onderbezetting bij de zorginstanties en onduidelijkheid over wie verantwoordelijkheid droeg voor de patiënt.

Petitie aan de Tweede Kamer

Bijna 80 procent van de huisartsen liep tegen problemen aan in het contact met ziekenhuizen en ggz-instellingen. Tussen een derde en een kwart van de artsen had problemen bij het doorverwijzen van patiënten naar de jeugdzorg en de verslavingszorg. De actiegroep biedt vandaag op basis van de peiling een petitie aan aan de Tweede Kamer. In juni dit jaar stuurde het actiecomité minister van Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) ook al het pamflet Zorg voor Samenhang.

In een akkoord tussen minister Bruins en huisartsen en zorgverzekeraars dat eind juni vorig jaar naar buitenkwam, werd 471 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor huisartsen. Met dat geld zouden huisartsen meer tijd moeten krijgen om de ”kwetsbare groepen patiënten” beter te kunnen behandelen. Om de stijgende zorgkosten tegen te gaan, werd huisartsen de afgelopen jaren gevraagd juist meer taken van het ziekenhuis over te nemen.