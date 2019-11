Hoe komen die goudstaven bij de Oostenrijkse FPÖ terecht?

Oostenrijkse anti-corruptiespeurders zijn wel wat gewend. Maar toen ze op een mooie augustusdag aanklopten bij Gasthaus Enzian in Tirol, hadden ze geen idee dat ze daar, in verzegelde geldkisten, een heuse schat zouden aantreffen. In de vorm van goudstaven nog wel.

Het huis is eigendom van een stichting van de radicaal-rechtse partij FPÖ, die het gebruikt voor ‘team-building’. De goudstaven werden verstopt door voormalig partijleider Heinz-Christian Strache, die in mei de regering ten val bracht omdat hij in geheime video-opnames op Ibiza een rijke Russin advies had gegeven over illegale partijfinanciering via… partijstichtingen. Strache was destijds de nummer twee van de regering.

Angst voor een burgeroorlog

De vondst van de goudstaven is nu pas bekend geworden en is voorpaginanieuws in Oostenrijk, al spreekt FPÖ-partijsecretaris Michael Stumpf van „een storm in een glas water”. Strache kocht de staven tijdens de crisis van 2008, bang dat er een burgeroorlog zou uitbreken.

De oppositie vindt dit bespottelijk, en eist een parlementair onderzoek naar de financiering van het goud. Om hoeveel staven het gaat, is onbekend. Op de uitgelekte inventaris – ‘Münze Österreich, 500 g Fine Gold’ – zijn serienummers zwartgemaakt. De zwarte balk is zo groot dat schattingen over de waarde variëren van 600.000 euro tot een miljoen.

Sinds ‘Ibizagate’ regent het FPÖ-schandalen. In september werd Straches lidmaatschap opgeschort, toen bleek dat hij zichzelf en zijn vrouw enorme toelages gaf. Zijn Facebookpagina werd afgepakt. Ook benoemde Strache een incompetente FPÖ’er in de top bij Casino Austria (deels staatsbedrijf), mogelijk door omkoping, waardoor anderen op kostbaar wachtgeld moesten. Vorige week werd bekend dat de FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken heeft geprobeerd telefoons van journalisten en parlementariërs te confisqueren om hun bronnen te achterhalen.

Lees ook hoe Oostenrijk vastzit in cliëntelisme

Bij verkiezingen in september leed de FPÖ zwaar verlies. Ook bij recente deelstaatverkiezingen scoorde ze abominabel. Volgens Strache komt dit doordat hij weg is. Dit weekend bood hij de partij een ‘oplossing’: hem kandideren voor het burgemeesterschap van Wenen volgend jaar. Anders wil hij een nieuwe partij oprichten.

Terwijl FPÖ’ers elkaar de tent uitvechten, onderhandelt oud-kanselier Sebastian Kurz met de Groenen over een nieuwe regering. Hoe meer FPÖ-schandalen er komen, hoe groter de kans dat hij daarin slaagt.