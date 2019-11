Groot in woorden, maar wat is nu realistisch bij Feyenoord?

Toon van Bodegom, sinds maart president-commissaris bij Feyenoord, ziet „de toekomst heel rooskleurig”. Van Bodegom: „Als wij er geen vertrouwen in hebben, wie dan wel?” Hij noemt Feyenoord – één keer landskampioen deze eeuw en nu tiende in de eredivisie – „een club in transformatie”. Daarbij is nog „een behoorlijke weg af te leggen”.

Een eerste stap werd dinsdag gezet, met de presentatie van de vernieuwde directie. Voormalig proftennisser Mark Koevermans is de nieuwe algemeen directeur, die functie vulde hij de afgelopen maanden al op interim-basis in na het vertrek van Jan de Jong. Van Bodegom sprak eerder met AZ-directeur Robert Eenhoorn, de topkandidaat, maar dat „is niet concreet geweest”. Koevermans was hiervoor elf jaar commercieel directeur.

Met Frank Arnesen heeft Feyenoord een zwaargewicht gevonden voor de functie van technisch directeur. Hij begint half januari en volgt Sjaak Troost op, de commissaris technische zaken die de functie van ‘td’ interim nog altijd uitvoert na het vertrek van Martin van Geel in juni.

Troost keert straks weer terug in de raad van commissarissen, waar hij indirect zijn eigen beleid van de afgelopen periode zal moeten toetsen. Volgens Van Bodegom is destijds de „afspraak” met Troost gemaakt dat hij weer plaatsneemt in de rvc.

Koevermans, gesouffleerd door Arnesen en Van Bodegom, presenteerde drie „speerpunten” waarmee Feyenoord weer de aansluiting met de top moet vinden. Er moet „kapitaal” worden verworven om weer „mee te strijden” om „het landskampioenschap”. Feyenoord loopt sportief en financieel achter op PSV en met name Ajax.

Financiële injectie

„Dat is echt een prioriteitsdossier voor 2020”, zegt Koevermans. Ze staan open voor investeerders uit binnen- en buitenland. In juli werd via het AD bekend dat Feyenoord in gesprek is met een Amerikaanse investeerder. Daarna werd het stil. Gevraagd naar de status hiervan, zei Van Bodegom dinsdag: „Dat is op dit moment niet aan de orde.”

Hij zei verder dat er „een aantal opties” is langsgekomen. „Die onderzoeken we.” Met het oog op deze ontwikkelingen is een financieel directeur aangetrokken, Pieter Smorenburg.

Feyenoord houdt in zekere zin haar hand op, wat de onderhandelingspositie niet sterk maakt. Het is inmiddels al vier maanden bekend dat Feyenoord een investeerder zoekt. Hoe de kapitaalinjectie precies vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk. „Wij zijn geenszins van plan om Feyenoord te verkopen”, zei Koevermans. „Feyenoord is van Feyenoord.”

51 procent van de aandelen is in handen van de Stichting Continuïteit Feyenoord, dit orgaan beheert het ‘gouden aandeel’ en bewaakt de clubcultuur. De Vrienden van Feyenoord, een groep investeerders die de club in 2010 redde, is minderheidsaandeelhouder. Feyenoord „onderzoekt” nu onder welke voorwaarden een investeerder kan toetreden.

Feyenoord City

Koevermans zei het zo: „De olifant in deze kamer, of wellicht in iedere kamer en kantoor van de Kuip: het stadiondossier.” Het is het meest complexe, meest ingrijpende onderwerp dat Feyenoord nu al meer dan tien jaar bezighoudt. Koevermans verwacht dat de club medio 2020 een definitief besluit neemt: wel óf geen nieuw stadion.

Hij leek enigszins gereserveerd over het plan Feyenoord City, dat naast het stadion ook een totale gebiedsontwikkeling omvat op Rotterdam-Zuid. „Uiteraard hopen we dat het stadion er komt, maar onder de voorwaarden dat het goed is voor Feyenoord.”

Eén van die voorwaarden is dat het voor de „afgesproken prijs” wordt gebouwd. Koevermans: „Het moet een gegarandeerd bedrag zijn.” De totale kosten voor het stadion zijn geraamd op 444 miljoen euro.

Dat kan een knelpunt worden. In de voortgangsrapportage over Feyenoord City die de gemeente onlangs publiceerde, staat nadrukkelijk: „De bouwkosten van het stadion laten een toenemend risico zien.”

Eerder stegen de prijzen in de bouw snel, waardoor het project 30 miljoen euro boven budget dreigde te komen. In maart dit jaar zei de projectorganisatie nog dat zij „niet uitsluiten” dat het budget opnieuw overschreden wordt door prijsinflatie in de bouw.

Doorstroom jeugd

Feyenoord was jarenlang tegen, maar is nu om: de club wil met een tweede elftal instromen in de ‘voetbalpiramide’, het Nederlandse competitiestelsel. Doel: met de beloften in de eerste divisie uitkomen, net als Ajax, PSV en AZ. Jong Feyenoord speelt nu in een reservecompetitie voor beloftenteams. Daar is de weerstand beperkt: een van de redenen dat de doorstroom van jeugd stagneert.

Feyenoord heeft de KNVB gevraagd of het met de ploeg versneld kan toetreden tot de eerste divisie. Het plan wordt gesteund door Arnesen. Maar is Feyenoord niet te laat? Doordat de vorige directie zo lang heeft gewacht, lijkt het de boot gemist te hebben. Bij Ajax, PSV en AZ zijn de afgelopen jaren veel toptalenten doorgebroken – bij Feyenoord maar mondjesmaat.

NRC Rotterdam Elke vrijdag de beste stukken en het laatste nieuws uit de regio Rotterdam Inschrijven