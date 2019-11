Drie jongens aangehouden na mishandelingen Gorinchem

De politie heeft dinsdagochtend drie jongens, een van veertien en twee van vijftien jaar, gearresteerd voor de mishandelingen in Gorinchem die vorige week het landelijke nieuws haalden. Zij werden ontboden op het politiebureau en zijn daar aangehouden voor verhoor.

Beelden van de vechtpartij werden vorige week verspreid op het internet en leidden tot veel ophef. Te zien is een groep jongens die in het Gijs van Andelpark in Gorinchem drie leeftijdsgenoten omstebeurt aanvallen. Ook als de slachtoffers op de grond liggen, gaan ze door met schoppen en slaan.

Het is niet duidelijk of de dinsdag gearresteerde jongens verdacht worden van één van de mishandelingen, of alle drie. Daar gaat de politie nu onderzoek naar doen, zegt een woordvoerder. De aanleiding van de mishandelingen is nog altijd onduidelijk. Vorige week zei lokale jeugd tegen NRC dat het mogelijk met eerdere ruzies te maken heeft.

