Drie Amerikanen blijken na 36 jaar in de cel onschuldig te zijn

Drie Amerikanen die al 36 jaar in de gevangenis zaten voor moord zijn maandag vrijgelaten omdat ze onschuldig bleken te zijn. Dat melden Amerikaanse media. De drie zaten een levenslange gevangenisstraf uit in de Amerikaanse staat Maryland omdat ze een scholier van veertien jaar oud zouden hebben vermoord.

De veertienjarige DeWitt Duckett werd in 1983 in de gang van zijn school in Baltimore doodgeschoten. Aanleiding daarvoor zou een ruzie zijn geweest omdat Duckett een jas van een andere school droeg. De drie Amerikanen, toen zestien jaar oud, werden aangehouden en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Eerder dit jaar werd het onderzoek naar de moord heropend nadat een van de verdachten, inmiddels 52 jaar oud, bewijs in handen had gekregen dat hun onschuld bewees, meldt The Washington Post. Daarin stond dat de politie 36 jaar geleden met meerdere getuigen sprak die iemand anders als schutter aanwezen. Een student zou deze vermoedelijke dader van achttien jaar oud direct hebben geïdentificeerd, een ander zag hem het wapen dumpen, en weer iemand anders hoorde hem zijn daad toegeven.

Getuigen onder druk gezet

Toch zei justitie destijds tegen de rechter dat er geen twijfels bestonden over de daders. Uit het nieuwe onderzoek bleek echter dat de autoriteiten teveel gefocust waren op de drie, die de ochtend voor de moord spijbelden en rond de klaslokalen en in de gangen van de school hingen. Nadat een bewaker ze had weggestuurd, zouden ze een halfuur later zijn teruggekeerd en de moord hebben gepleegd. Getuigen verklaarden nu dat zij onder druk werden gezet om de drie als dader aan te wijzen.

„Jullie hadden nooit de binnenkant van een cel moeten zien”, zei de rechter maandag tegen de drie onschuldigen. „Namens het systeem, en ik weet zeker dat dit heel weinig voor jullie betekent, bied ik mijn excuses aan jullie en jullie familie aan.” Het is niet duidelijk of de drie onschuldigen een schadevergoeding krijgen.

De vermoedelijke schutter die Duckett wél zou hebben doodgeschoten, kwam in 2002 zelf om het leven bij een schietpartij.