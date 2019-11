Dertien Franse militairen in Mali omgekomen bij helikopterongeluk

Bij een helikopterongeluk in Mali zijn maandag dertien Franse militairen om het leven gekomen. Twee helikopters zouden tijdens een gevechtsoperatie tegen jihadisten per ongeluk tegen elkaar zijn gevlogen. Dat meldt het Elyseé dinsdag.

Het zou gaan om militairen die meewerkten aan de operatie Barkhane, die gericht is tegen jihadstrijders in de Sahelregio. De Franse president Emmanuel Macron zei „groot respect te hebben voor de dappere soldaten” en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden. Ook verzekerde hij de nog in Mali aanwezige militairen van zijn vertrouwen.

4.500 militairen

Frankrijk staat het Malinese leger met 4.500 militairen bij in de strijd tegen islamitisch extremisme in het land. Door het dodelijke ongeval stijgt het aantal Franse militairen dat om het leven kwam in Mali naar 38, sinds de interventie in het West-Afrikaanse land in 2013.

Eerder deze maand kwamen bij een aanslag die werd opgeëist door een IS-tak nog ruim vijftig Malinese soldaten om het leven. Daarbij sneuvelde ook een Franse militair. Nederland maakte tot mei dit jaar nog deel uit van de VN-missie MINUSMA in Mali.

In februari vorig jaar kwamen bij een botsing tussen twee helikopters van het Franse leger vijf inzittenden om het leven. Dat gebeurde bij het Meer van Carcès, tussen Nice en Marseille in het zuidoosten van Frankrijk.