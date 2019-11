Charli XCX stormt over het podium in aanstekelijke popshow

Een gewild songschrijver was ze al sinds ze in 2012 de hit ‘I Love It’ schreef voor het Zweedse duo Icona Pop. Artiesten van Iggy Azalea tot David Guetta weten Charlie XCX te vinden voor een hitsong of een co-write. Zelf voegt de zangeres, 27 jaar geleden als Charlotte Aitchison geboren in het Engelse Cambridge, daar een solocarrière aan toe die gehoor vindt bij de LHBTQ-community. Charli XCX voedt de wederzijdse liefde door songs als ‘Official’ en ‘Unlock It’ op te dragen aan stelletjes van dezelfde sekse. Bij ‘Shake It’ nodigt ze lokale dragqueens en transgenders op het podium. Zangeres Héloïse Letissier van Christina and the Queens werkte met haar samen in het nummer ‘Gone’ en prees Charli’s popmuziek als „deeply queer”.

Het is in die vreugdevolle, kleurrijke omstandigheden dat Charli XCX haar one-woman-show opvoert. Moederziel alleen op het podium met een verlichte kubus en een knipperende lichtinstallatie brengt ze op ingeblikte muziek haar songs die dwars door alle moderne popgenres heen denderen. Met de publieksmennerij uit de hiphop, de drops uit de EDM en de onweerstaanbare refreinen van haar popliedjes stormt ze over het podium. Van haar oudere albums True Romance en Sucker doet ze niets meer; alles draait om het nieuwe album Charli, waarop ze zich van een persoonlijker kant laat zien.

Meezingers als ‘White Mercedes’ en ‘I Got It’ zetten een vol Paradiso op zijn kop. Na de bonte parade van dansende LBTGQ-ers in ‘Shake It’ duikt ze bij ‘I Love It’ het publiek in, slechts gekleed in ondergoed en gympies. Haar ‘1999’ (niet die van Prince) maakt het af met de tekstregel „I just wanna go back to 1999 / sing ‘Hit me baby one more time’.” Een nostalgisch moment in een aanstekelijke popshow die helemaal van nu is.

Pop Charli XCX. Gehoord 25/11, Paradiso, Amsterdam. ●●●●●