Ruim drie miljoen Britten geregistreerd als nieuwe kiezer

Twee miljoen jonge Britten geregistreerd als nieuwe kiezer

Ruim twee miljoen Britten van 35 jaar of jonger hebben zich in de afgelopen weken laten registreren als kiezer. Dat blijkt uit gegevens van de Britse overheid. In aanloop naar de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk hebben zich inmiddels 3,2 miljoen nieuwe kiezers gemeld. Of het daadwerkelijke aantal nieuwe kiezers echt zo hoog ligt is niet met zekerheid te zeggen, omdat kiezers zich ook al eerder hebben kunnen laten registreren en dat nu om verschillende redenen opnieuw hebben gedaan. Niet alle geregistreerde kiezers gaan ook daadwerkelijk stemmen.

Britten kunnen zich tot dinsdag 23.59 uur lokale tijd registreren als kiezer voor de verkiezingen die op 12 december worden gehouden. Van de ruim drie miljoen nieuwe kiezers is 1,2 miljoen jonger dan 25 jaar. Volgens de Britse kiescommissie staat op dit moment nog een op de drie 18- en 19-jarigen nog niet geregistreerd als kiezer. „Zij lopen nu het risico om buiten de boot te vallen”, zei directeur Craig Westwood. Ook voorafgaand aan de vorige verkiezingen in 2017 was er een piekmoment wat betreft nieuwe, jonge kiezers.

Labour-leider en uitdager van premier Boris Johnson Jeremy Corbyn riep jongeren dinsdag nog via Twitter op te gaan stemmen. Hij hoopt dat zij eerder geneigd zijn op zijn partij te stemmen. „Geslepen verhuurders zijn geregistreerd als kiezer. Slechte bazen staan geregistreerd als kiezer. (…) Ben jij dat ook?", aldus Corbyn.

Diverse bekende jonge Britten, waaronder Game of Thrones-actrice Emilia Clark en rapper Stormzy, spoorden hun jonge landgenoten de afgelopen weken aan zich te laten registreren. De Britse minister van Milieu Michael Gove liet zich dinsdag nog ontglippen dat hij Stormzy een betere rapper vond dat een politiek analist.