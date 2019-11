Audi schrapt bijna één op de zes banen in Duitsland

Automaker Audi gaat de komende zes jaar in Duitsland 9.500 banen schrappen. Dat is bijna 16 procent van al het personeel in Duitsland. Tegelijkertijd gaat de Volkswagen-dochter in dezelfde periode tweeduizend nieuwe banen creëren, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend in een verklaring.

Audi gaat zijn fabrieken in de Zuid-Duitse steden Ingolstadt en Neckarsulm de komende jaren klaarmaken voor de productie van elektrische auto’s. Voor dat productieproces zijn veel minder arbeidsplekken nodig. Het schrappen van de arbeidsplaatsen gebeurt in samenspraak met de ondernemingsraad.

Deel van de reorganisatie is dat de overgebleven werknemers een baangarantie krijgen tot 2029. Het terugbrengen van het aantal werknemers zal voornamelijk gebeuren door personeelsverloop. Het luxemerk van Volkswagen zegt gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te willen vermijden. Met het plan hoopte het tot 2029 6 miljard euro per jaar te besparen. Het plan is, blijkens het persbericht, dat bedrag te investeren in de ontwikkeling van elektrische auto’s.

„In deze tijden van omwenteling willen we Audi wendbaarder en efficiënter maken”, zegt de volgend jaar vertrekkende Nederlandse interim-topman Bram Schot (58) in de persverklaring. „Deze reorganisatie verhoogt onze productiviteit en zal ervoor zorgen dat onze Duitse fabrieken concurrerend blijven.”

Teruglopende omzet

De eerste drie kwartalen van dit jaar kampte Audi met een teruglopende omzet. Waar het vorig jaar van januari tot september 44,3 miljard euro zag binnenkomen, was dat dit jaar in dezelfde periode teruggelopen tot 41,3 miljard. Het bedrijf zag de vraag naar auto’s vooral in Europa en in de Verenigde Staten afnemen. In China, de grootste afzetmarkt voor Audi, was er wel sprake van groei.

De tegenvallende prestaties van Audi dit jaar zijn opvallend. Moederbedrijf Volkswagen Group draait in 2019 namelijk wel goed. Het afgelopen kwartaal nam de winst toe met 43 procent, gestuwd door de verkoop van Porsches, Seats en Skoda’s. Ook de omzet steeg met 6,9 procent naar 186,6 miljard euro in de eerste negen maanden. Door de teruglopende verkopen bij Audi bleef het totaal aantal verkochte auto’s van Volkswagen Group dit jaar ongeveer hetzelfde.

Audi worstelde de laatste jaren met de gevolgen van het dieselschandaal, waarvan moederbedrijf Volkswagen het middelpunt vormde. Vorig jaar moest Audi een boete van 800 miljoen euro betalen voor het plegen van fraude bij emissietests. Oud-topman Rupert Stadler werd in juni 2018 zelfs gearresteerd op verdenking van fraude in het dieselschandaal. Afgelopen juli stelde de Duitse justitie hem officieel in staat van beschuldiging.

Schot vertrekt

Eerder deze maand maakte Audi bekend dat topman Schot (58) in april volgend jaar vertrekt. Schot was sinds de arrestatie van voormalig topman Stadlers in functie. Al bij zijn aantreden was duidelijk dat hij de functie directeur tijdelijk zou vervullen. Hij wordt opgevolgd door Duitser Markus Duesmann.

Bij Audi werken wereldwijd 90.000 mensen. Het draaide in 2018 een omzet van bijna 60 miljard euro. De winst voor belastingen bedroeg 4,3 miljard euro.