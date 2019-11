Zoon en schoondochter zijn op bezoek. We praten over Journaallezeressen op NPO 1. Annechien Steenhuizen, Dionne Stax en Astrid Kersseboom passeren de revue. „Dan is er ook nog Amber” zeg ik. „Jurgen van den Berg presenteerde een tijdlang samen met haar het NOS Radio 1 Journaal. Haar achternaam weet ik zo gauw niet. Amber, Amber....” Mijn zoon schiet te hulp: „Alert”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote, max 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote, max 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl