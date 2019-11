Albert Heijn blaast proef met kledingmatenapp af

Albert Heijn blaast een proef af waarin werknemers van het bedrijf een foto in ondergoed moesten uploaden om hun kledingmaat vast te stellen. NRC berichtte maandag over een pilot met de applicatie in een AH-filiaal in Nijmegen. Volgens Albert Heijn werden werknemers niet verplicht om deel te nemen aan de proef, maar konden zij ervoor kiezen vrijwillig mee te doen.

In een mail aan de werknemers van het filiaal in Nijmegen, die in handen is van NRC, stond echter dat het gebruik van de applicatie „essentieel en verplicht” was. Een woordvoerder van Albert Heijn noemt dat een communicatiefout. Werknemers werd gevraagd een foto „in ondergoed of in strakke sportkleding” op te slaan in de app. „En vraag of iemand je kan helpen bij het maken van de foto.”

De foto’s zouden worden gebruikt om de kledingmaten voor de nieuwe AH-bedrijfskleding te bepalen. Op een poster in de kantine van het filiaal in Nijmegen stond dat „persoonsgegevens worden voor de juiste maatbepaling doorgestuurd aan Albert Heijn”. Werknemers kregen daardoor het idee dat de foto’s door mensenogen zouden worden bekeken. Volgens Albert Heijn zou de kledingmaat door een algoritme worden vastgesteld.

De applicatie zorgde voor veel commotie op sociale media. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) reageerde maandag tegen NRC al verontwaardigd. „Het levert een bizarre database op van medewerkers van Albert Heijn, in ondergoed”, zei een woordvoerder van de AP. Volgens de toezichthouder gaat het om een kwetsbare groep die in bescherming moet worden genomen. „De pasmaat kan ook op een minder ingrijpende manier bepaald worden, zónder foto in ondergoed.”