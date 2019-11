Groot misbruikschandaal in Afghanistan aan het licht gekomen

In Afghanistan is een misbruikschandaal aan het licht gekomen dat gezien kan worden als een test voor president Ashraf Ghani. De zaak is zo groot, dat er nu naar hem gekeken wordt om te laten zien dat in zijn land niet alleen het recht van de sterkste geldt.

Het begon in mei, toen Musa Mahmoudi, een jeugdhulpverlener in de provincie Logar, een Facebookpost onder ogen kreeg met video’s waarop jongens – sommigen herkenbaar – worden misbruikt. Mahmoudi en de ngo waar hij voor werkt begonnen vragen te stellen aan jongens in de provincie en stuitten op het ene na het andere verkrachtingsverhaal.

Alleen al in de veilige gebieden verzamelden zij 546 verklaringen van jongens tussen de veertien en twintig jaar, leerlingen van zes scholen, die vertelden misbruikt te zijn door leraren, schoolleiders of lokale ambtenaren. Mahmoudi vermoedt dat het aantal veel hoger wordt, vertelde hij eerder deze maand aan het Britse dagblad The Guardian, als ook de regio’s die onder Talibancontrole staan worden onderzocht. Hij stelde honderd misbruikvideo’s veilig die inmiddels zijn verwijderd van Facebook.

De jongens werden tot seks gedwongen in ruil voor voldoendes en in sommige gevallen gechanteerd met video-opnames, aldus Mahmoudi. Slachtoffers moesten bijvoorbeeld drugs verkopen om publicatie te voorkomen.

Familie-eer

Voor veel Afghanen is de bekendwording van seksueel misbruik erger dan de misdaad zelf, wegens het buitengewoon grote belang dat zij aan familie-eer hechten. De slachtoffers in Logar ondervonden dan ook vooral tegenstand en nieuwe gevaren toen bekend werd wat zij hadden meegemaakt. Zeven jongens zijn inmiddels dood gevonden, aldus Mahmoudi, vermoedelijk vermoord door hun eigen familie. Sommige jongens zouden zijn verkracht door de politieagenten bij wie ze aangifte wilden doen. Een zeventienjarig slachtoffer vertelde The New York Times dat zijn vader hem had verbannen.

Mahmoudi zelf ontving doodsbedreigingen en werd afgelopen donderdag samen met een collega opgepakt door de inlichtingendienst NDS. Volgens Amnesty International, dat dinsdag hun vrijlating eiste, lopen zij het risico op marteling en andere mishandeling. Later dinsdag publiceerde de NDS een video waarop Mahmoudi verklaarde dat zijn onderzoek „onnauwkeurig en onvolledig” was. De dienst zelf voegde toe dat de aantijgingen „ongegrond” zijn. De gouverneur van Logar dreigde met straffen als dat inderdaad het geval blijkt.

Seksueel misbruik van kinderen is wijdverspreid in Afghanistan. Notoir is het eeuwenoude gebruik bacha bazi: machtige mannen dwingen jongens, soms niet ouder dan tien, om zich als meisje te verkleden en een dans op te voeren – dansende vrouwen en meisjes zijn taboe – waarna ze hen verkrachten. Op een van de video’s die Mahmoudi onderzocht is ook een dansende jongen te zien, omringd door tientallen mannen. Twee jaar geleden stelde president Ghani deze traditie, die vaak neerkomt op seksuele slavernij, strafbaar.

Dinsdag aan het einde van de dag greep de president in Logar in. Via Twitter maakte hij bekend dat hij de vrijlating van Mahmoudi en zijn collega heeft bevolen en onderzoeken naar het misbruik heeft gelast.