Zijn blaas bracht Marco Kroon in de problemen

„Edelachtbare, mag ik het laten zien?”, vraagt majoor Marco Kroon aan Perry Quak, voorzitter van de rechtbank. Dat mag en hij staat op. „Mijn kikkerpak kwam tot hier”, zegt Kroon en wijst op borsthoogte. „Dus als ik moest plassen, moest ik het pak aan de voorkant helemaal naar beneden duwen.” Hij buigt voorover. „En het waren stevige elastieken, dus plassen was niet makkelijk.”

Het kikkerpak van Kroon komt maandag veelvuldig langs in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Kroon droeg de groene onesie tijdens het carnaval in Den Bosch dit voorjaar, compleet met „fluwelen” koningsmantel en kroon, toen hij door politieagenten werd betrapt op wildplassen. Bij de daaropvolgende escalatie zou Kroon zijn middelvinger hebben opstoken, zijn geslachtsdeel hebben getoond en een kopstoot hebben uitgedeeld.

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur tegen Kroon, die inmiddels ook is geschorst, vooral voor de mishandeling. „Zulk gedrag verwacht je niet van een militair, laat staan van een militair van zo’n statuur”, zegt officier van justitie Peter de Boer. Kroon is drager van de Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding, en „bekende Nederlander” zoals Quak zegt.

Reflex door een pijnprikkel

Kroon ontkent stellig een kopstoot te hebben gegeven, toen hij werd geboeid door twee agenten. Dat hij zijn lichaam en hoofd in de richting van de agent bewoog, was „een reflex, opgewekt door een pijnprikkel”, zegt hij. Volgens hem draaide de agent de handboeien zo hard aan dat hij verging in de pijn. „Ik weet hoe die boeien werken. Zelf heb ik ook zo als commando terroristen afgevoerd.” Door naar achteren te bewegen zou hij de pijn hebben willen verminderen.

De zaak tegen Kroon is „in essentie” eenvoudig, zegt officier De Boerin zijn requisitoir van krap een half uur: „Deze zaken komen vaker voor in het uitgaansleven en worden doorgaans afgedaan bij de politierechter.” In dit geval trekt de rechtbank er echter een hele dag voor uit om de gang van zaken op 3 maart 2019 te reconstrueren. Er wordt uren geluisterd en gekeken naar de nachtelijke filmopnamen die zijn gemaakt door een opsporingsambtenaar met een bodycam, door de vrouw van Marco Kroon met haar telefoon en door de camera van de gemeente Den Bosch. De raadsman van Kroon, Geert-Jan Knoops, voert in zijn pleidooi van bijna drie uur tal van deskundigen op, van forensische beeldexperts tot een specialist in openbare toiletten.

Dat laatste is volgens Knoops van belang omdat Kroon al sinds 2004 bij een uroloog onder behandeling is voor problemen aan zijn blaas, waardoor hij vaak moet plassen. De zitting wordt dan ook geregeld onderbroken voor het toiletbezoek van Kroon. Het plasprobleem speelde Kroon ook parten in de bewuste carnavalsnacht: „Ik kon mijn plas niet meer ophouden.”

Kroon was die nacht op pad met zijn vrouw, die was gekleed in een „lichtgevend” zebrapak, en had veel bier gedronken. Hij moest erg nodig plassen, maar het centrum van Den Bosch was zo druk dat hij geen wc kon bereiken. Knoops: „Er waren veel te weinig toiletten in het centrum. De wachttijd bij wc’s bedroeg 45 minuten tot een uur.” Burgers konden wildplassen niet vermijden en dus was er volgens Knoops sprake van onmacht. Kroon had daarom sowieso nooit een boete mogen krijgen voor wildplassen, vindt Knoops.

Toen Kroon na de boete zijn plas hervatte zagen de agenten dat hij „zwaaiende en heen-en-weer gaande bewegingen” maakte met zijn zichtbare geslachtsdeel. Openbare schennis, oordeelden de agenten en besloten hem te laten aanhouden. Kroon gedroeg zich daarbij „kinderachtig”, zo erkent hijzelf, door onder meer op de grond te gaan liggen. De sfeer bleef jolig, maar sloeg om na de vermeende kopstoot.

De agent had tranen in zijn ogen

Wat er precies is gebeurd, is niet makkelijk te zien op de camerabeelden. Op twee opnamen is te zien dat een geboeide Kroon, die door twee agenten wordt vastgehouden, met zijn hoofd een snelle beweging naar achteren maakt – in de richting van de manlijke agent linksachter hem. Ook is er een dof geluid te horen. Dat was de kopstoot, is de overtuiging van het OM. Die lezing wordt bevestigd door verklaringen van de getroffen agent, die meteen erna „tranen in zijn ogen” had en „plotselinge hevige pijn”. De man met de bodycam zegt even later dat de „kopstoot” is gefilmd.

Volgens Knoops spreken de verklaringen van de agenten elkaar deels tegen. De achterwaartse beweging is bovendien geen mishandeling, vindt Knoops, omdat er geen sprake is van opzet. Een geraadpleegde bewegingswetenschapper heeft de beelden bekeken en vindt het waarschijnlijk dat de hoofdbeweging van Kroon niet gericht was op het veroorzaken van letsel bij de agent.

Als Kroon toch wordt veroordeeld tot de geëiste 100 uur werkstaf – de rechtbank doet op 9 december uitspraak – kan hij worden ontslagen door het ministerie van Defensie. Hij kan zelfs zijn onderscheiding voor in Afghanistan getoonde heldenmoed verliezen. In een camera-opname lijkt een agent daarop al een voorschotje te nemen met de opmerking: „Daar gaat je Willemsorde.”