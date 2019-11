Werknemers Albert Heijn moeten uit de kleren voor nieuwe kleding

Het winkelpersoneel van Albert Heijn krijgt volgend jaar nieuwe bedrijfskleding. Een filiaal in Nijmegen is als eerste aan de beurt. Om de juiste maat te bepalen moesten medewerkers vóór deze dinsdag al een foto opsturen via een app. „Ik zag een poster hangen in onze kantine en ik schrok”, vertelt Jochem de Haes (17), die bij de vestiging werkt. Op de poster stond: „Draag ondergoed of nauwsluitende sportkleding om zo goed mogelijk de contouren van je lichaam te kunnen meten. En vraag iemand om je te helpen bij het maken van de foto’s.”

De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk in een reactie: „Bizar. Albert Heijn heeft helemaal geen grondslag om zijn werknemers dit op te leggen.”

„Mijn moeder dacht dat het een grap was”, vertelt De Haes. „Maar de manager vertelde ons dat we niet meer in de winkel kunnen staan als we het niet doen, omdat we dan niet de juiste bedrijfskleding hebben.”

„We willen dat niemand in te grote, of te kleine kleding loopt”, licht een woordvoerder van Albert Heijn desgevraagd toe. Zo’n app past volgens hem ook bij de tijd. Op de vraag wat er gedaan wordt met werknemers die dit bijvoorbeeld op basis van religieuze redenen niet willen: „Dan kunnen ze gewoon hun maat doorgeven aan de supermarktmanager.”

‘Goede reuring’

Nijmegen is de eerste vestiging waar dit gedaan wordt. „Dus als er draagvlak is, kunnen we dit doorzetten”, vertelt hij. Over het ongemak bij de jongeren: „Dat is goede reuring, die we meenemen in de evaluatie. Het is immers vrijwillig.”

In een mail aan werknemers in Nijmegen, in bezit van NRC, stond echter dat het gebruik van de app „essentieel en verplicht is. „Dan is er wel draagvlak ja”, zegt Niels Waas (17), eveneens werkzaam bij de vestiging in Nijmegen. „In eerste instantie vond ik het cool, omdat we de eersten zijn met nieuwe kleding. Maar toen mijn moeder een foto van me maakte in ondergoed voelde het toch een beetje raar.” Daarnaast is het volgens hem onnodig. „Ik kan gewoon mijn maat doorgeven maar ze willen per se dat we die app gebruiken”, zegt hij. Waas heeft het uiteindelijk toch gedaan, uit angst om zijn baantje te verliezen. De opgelegde verplichting is volgens de woordvoerder „simpelweg een misverstand”.

Database met ondergoedfoto’s

Wat ook op de poster staat: „Voor een juiste maatbepaling worden de persoonsgegevens die je deelt met de app doorgegeven aan Albert Heijn.” De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ongerust. „Het levert een bizarre database op van medewerkers van Albert Heijn, ín ondergoed”, licht een woordvoerder toe. Zo’n foto is nogal wat, legt ze uit. Dat het winkelpersoneel toestemming heeft gegeven, volstaat niet als wettelijke basis. „Als medewerker in een arbeidsrelatie kun je nooit vrij toestemming geven, omdat de relatie hiërarchisch is.” Werknemers voelen zich op deze manier gedwongen een foto van zichzelf te sturen, ook al willen ze dat eigenlijk niet.

Hoe het komt dat een dergelijke app dan toch gebruikt wordt, weet de woordvoerder van Albert Heijn niet: „Ik heb geen idee.”

Kwetsbare groep

„De pasmaat kan ook op een minder ingrijpende manier bepaald worden, zónder foto in ondergoed”, aldus de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Minderjarige werknemers zijn het grootste probleem: „Dit is een kwetsbare groep die je extra in bescherming moet nemen.”