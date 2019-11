‘Wachtgeld door gemeenten gebruikt om bestuurssalarissen aan te vullen’

Negen gemeenten en één provincie zouden gebruik maken van wachtgeld om salarissen van bestuurders aan te vullen. Dat meldt de Volkskrant maandag. Met de constructie zou het maximumsalaris worden overschreden dat gemeentes hebben vastgesteld voor bestuurders.

Volgens de krant gaat het om dertien wethouders en twee gedeputeerden van de provincie Flevoland. De constructie zou zijn opgetuigd omdat in de lokale politiek vaak meerdere partijen nodig zijn om een coalitie te vormen. Wanneer alle coalitiepartijen vervolgens een bestuurder willen leveren, kan een bestuur groter worden dan binnen de gemeente of provincie is afgesproken. Om ervoor te zorgen dat bestuurssalarissen het maximum niet overschrijden, stellen gemeenten deeltijdbestuurders aan. Hun salarissen worden aangevuld met wachtgeld.

Deeltijdbestuurders zelf zeggen tegen de Volkskrant dat zij in de praktijk vaak meer uren werken dan op papier is vastgelegd, en de constructie dient ter compensatie voor overwerk. Wachtgeld is in principe bedoeld om bestuurders en politici te verzekeren van inkomen wanneer zij onverwachts hun baan kwijtraken. Hoelang een oud-bestuurder of politicus wachtgeld krijgt, is afhankelijk van hoelang hij of zij de functie heeft vervuld.

De provincie Flevoland was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.