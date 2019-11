Vier arrestaties rond criminele organisatie Oss

Vier mannen zijn maandagmiddag aangehouden in Oost-Brabant en België. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs en drugshandel, meldt de politie. Het gaat om het vervolg van de zogeheten Operatie Alfa, het onderzoek waarin Martien R. centraal staat. Ook is maandag bekend geworden dat bij een eerdere actie zware vuurwapens zijn aangetroffen in een busje.

De vier mannen (57, 24, 55 en 44 jaar) zijn opgepakt door meerdere arrestatieteams. Twee van hen werden gearresteerd in ’s-Hertogenbosch, waarbij een auto werd klemgereden. De andere arrestaties vonden plaats in Helmond en Oss, waar Martien R. en twee medeverdachten twee weken geleden werden aangehouden. „Ook dit viertal had een belangrijke rol in de criminele organisatie waar wij in ieder geval sinds 13 november volop mee bezig zijn”, schrijft de politie. Daarnaast worden er op dit moment doorzoekingen gedaan op vijf locaties in Oost-Brabant en België.

De gevonden vuurwapens waren verstopt in een verborgen ruimte in een busje. Het ging onder meer om drie kalasjnikovs, drie mitrailleurs, een geweer en drie andere vuurwapens. „Dit busje stond bij de woning met bedrijfsruimte waar de politieactie is uitgevoerd”, laat een woordvoerder van de politie weten. Het busje werd tijdens de actie in beslag genomen.