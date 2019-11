Van Basten week niet op tv bij FOX Sports vanwege Sieg Heil-uitspraak

Oud-voetballer Marco van Basten zal een week niet in televisie-uitzendingen van Fox Sports te zien zijn. Dat is de straf die de voormalige international krijgt omdat hij zaterdag op tv ‘Sieg Heil’ zei na een interview met de Duitse trainer Frank Wormuth van Heracles Almelo. Volgens Fox Sports was er sprake van „een verkeerde grap op een verkeerd moment”.

Fox Sports schrijft in een maandag gepubliceerde verklaring afstand te nemen van de uitspraak. „Wat er is gebeurd, is dom en ongepast”, aldus de zender. Het geld dat Van Basten normaal gesproken krijgt voor zijn optreden als analist, wordt deze week geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), dat zich inzet voor meer bewustzijn en kennis over de Tweede Wereldoorlog. Het is onduidelijk om hoeveel geld het gaat.

Van Basten bood zijn excuses vrijwel meteen aan. De voormalige voetballer, die analyses geeft bij eredivisiewedstrijden, zei dat het niet zijn bedoeling was om mensen te choqueren. Hij probeerde naar eigen zeggen de spot te drijven met het slechte Duits van interviewer Hans Kraay jr.

De uitspraak van Van Basten kwam op een extra gevoelig moment omdat het profvoetbal al dagen in teken stond van de strijd tegen racisme. Het debat over dit probleem laaide op na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior, waarbij supporters van Den Bosch racistische opmerkingen maakten naar de zwarte Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.