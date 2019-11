Uitbundig feest, grimmige rellen: Rio huldigt Copa-winnaar Flamengo

Feest in Rio de Janeiro. Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, won zaterdag de Copa Libertadores. Dat is de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Het feestgedruis bij de huldiging in Rio ontaardde zondag in rellen.