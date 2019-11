Hond die hielp bij missie Al-Baghdadi krijgt heldenonthaal

Legerhond Conan is maandag geëerd door de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. De Mechelse herder, die volgens de Nederlandse hondentrainer Marco van Hoof zou zijn opgeleid in Nederland, hielp bij het uitschakelen van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi en kreeg daarom een medaille en een plaquette voor haar speurwerk, meldt CNN.

Bij de klopjacht blies Al-Baghdadi zichzelf eind oktober samen met twee kinderen op in een doodlopende tunnel in Syrië. Het dier raakte volgens generaal Mark A. Milley, die de leiding had over de missie, lichtgewond bij de actie tegen Al-Baghdadi. Inmiddels is ze weer aan het werk. „Conan was zeer zwaar gewond en ze dachten dat ze misschien niet meer zou herstellen. Maar ze herstelde erg snel en heeft sindsdien zeer belangrijke invallen gedaan”, zei Trump maandag op een persconferentie. Volgens de president gaat de hond voorlopig niet met pensioen.

Het stellen van lastige vragen door journalisten bij die persconferentie was volgens Trump geen goed idee. „Ze is getraind dat ze je aanvalt wanneer je je mond opendoet. Je moet heel, heel voorzichtig zijn”, grapte Trump.

Volgens het Amerikaanse leger waren er meerder honden betrokken bij de operatie tegen Al-Baghdadi. Wat Conan precies heeft gedaan om een presidentiële uitnodiging te ontvangen, is nog altijd niet duidelijk.