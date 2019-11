Tien maanden cel voor Planet Internet-oprichter wegens oplichting

Michiel F. is maandag veroordeeld tot een celstraf van tien maanden waarvan vijf voorwaardelijk voor oplichting en witwassen. Dat meldt persbureau ANP. F., oprichter van internetprovider Planet Internet, heeft volgens de rechter op „kwalijke wijze misbruik gemaakt” van geld dat bedoeld was voor de ontwikkeling van Nederlandse start-ups. Medeverdachte Marc V. werd door de rechtbank vrijgesproken.

F. kreeg in 2010 met zijn investeringsfonds Three Circles Ventures een lening van 850.000 euro van het ministerie van Economische Zaken. Dat geld was bedoeld om te investeren in beginnende techbedrijven. De rechter acht bewezen dat een groot deel van dat geld middels boekhoudkundige trucjes is verdoezeld. Een van de bedrijven waarmee F. samenwerkte om het geld wit te wassen, was glasvezelaanbieder Fieber van Marc V. Het OM vond bewezen dat V. heeft geholpen bij het witwassen, maar volgens de rechter ontbreekt bewijs tegen hem.

Het OM had in maart achttien maanden cel geëist tegen F., waarvan zes voorwaardelijk, en acht maanden cel tegen V., waarvan vier voorwaardelijk. Volgens de rechter heeft F. geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden, maar valt de straf lager uit omdat de zaak lang heeft geduurd. F. richtte in de jaren negentig Planet Internet op en verkocht dat bedrijf later aan KPN.