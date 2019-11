Taxi-app Uber verliest opnieuw vergunning in Londen

Taxi-app Uber is voor de tweede keer in twee jaar zijn vergunning om diensten aan te bieden in Londen kwijt. Dat heeft Transport for Londen (TfL), de toezichthouder op de infrastructuur en het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, maandag bekendgemaakt. Volgens TfL is de verkeersveiligheid van Uber-passagiers, ondanks verbeteringen, nog altijd in het geding.

In september gaf de toezichthouder Uber een tijdelijke licentie van twee maanden, waarin het bedrijf mocht laten zien dat de veiligheid van reizigers was verbeterd. Volgens TfL is het onvoldoende gelukt om de problemen met controles van nieuwe chauffeurs aan te pakken. Ongeregistreerde taxichauffeurs kunnen volgens TfL te makkelijk een nepaccount creëren, waardoor in de afgelopen jaren tenminste 14.000 illegale ritten zouden zijn gedaan.

Uber heeft gezegd in beroep te gaan tegen de beslissing. Zo lang de zaak duurt mogen de ruim 45.000 Uber-chauffeurs blijven opereren in Londen. Burgemeester Sadiq Khan zegt in een reactie op Twitter de beslissing van TfL te steunen. „Ik weet dat dit pijnlijk is voor Uber-chauffeurs, maar het gaat hier om veiligheid.”

Uber verloor in 2017 ook al zijn licentie in Londen. Ook toen deed de taxi-app te weinig om nieuwe chauffeurs na te trekken en werden zware misdrijven niet gemeld bij TfL. Uiteindelijk lukte het Uber de rechters te overtuigen en kreeg het bedrijf zijn licentie terug.