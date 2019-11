Shell en PGGM zien overnamepoging Eneco stranden

Eneco komt niet in handen van olieconcern Shell en pensioenbelegger PGGM, de gedoodverfde kopers van het energiebedrijf. Dat bevestigen twee bronnen rond de onderhandelingen. Eneco lijkt af te steven op een overname door het Japanse Mitsubishi en Chubu, een elektriciteitsbedrijf. Zij worden volgens een ingewijde voor ruim 4 miljard euro de nieuwe eigenaren van het energieconcern dat op dit moment eigendom is van 44 Nederlandse gemeenten. Dat zou betekenen dat ook Rabobank tevergeefs op Eneco heeft geboden.

Eneco en zijn aandeelhouders geven geen commentaar op vraag van NRC.

De gemeenten wilden hun belang in Eneco al langer verzilveren en krijgen nu 1 miljard meer dan steeds werd verwacht. Met de verkoop van Eneco aan Mitsubishi en Chubu zou de hele top drie van Nederlandse energiebedrijven in buitenlandse handen vallen. Marktleider Essent is onderdeel van het Duitse Eon en Nuon draagt sinds kort de naam van zijn Zweedse eigenaar Vattenfall.

Overnamesom

De kans is groot dat de overnamesom een belangrijke rol heeft gespeeld. Het genoemde bedrag ligt ver boven de 3 miljard euro waar aanvankelijk op was gerekend én is volgens een ingewijde hoger dan de bedragen die de Nederlandse bieders bereid waren te betalen.

Wat Mitsubishi en Chubu met Eneco van plan zijn, is nog niet duidelijk, los van de toezegging dat Eneco een zelfstandige positie behoudt, net als het hoofdkantoor in Rotterdam. Mitsubishi is een grote speler in zowel groene als fossiele energie en geen onbekende voor Eneco. De twee zijn al jaren partners in windenergie en werkten samen aan de ontwikkeling van een megabatterij.

Door de verwachte verkoop aan Mitsubishi en Chubu kan de gemeente Rotterdam, dat bijna een derde van de aandelen van Eneco bezit, ongeveer 1,3 miljard euro tegemoet zien. Den Haag houdt een geschatte 700 miljoen euro over aan de verkoop van zijn belang in Eneco, terwijl Dordrecht straks een kleine 400 miljoen kan bijschrijven. Een kleinere aandeelhouder als de gemeente Hoeksche Waard (2 procent) incasseert zeker 80 miljoen.