Rutte ‘vermoedelijk’ ingelicht over aanval Hawija

Premier Mark Rutte (VVD) is volgens toenmalig minister Hennis (Defensie, VVD) in juni 2015 „vermoedelijk” door haar op de hoogte gesteld van de aanval op de bommenfabriek van IS in Hawija, Noord-Irak. Rutte herinnert zich dat niet, maar „sluit ook niet uit” dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Toenmalig minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) is zeker door Hennis mondeling geïnformeerd.

Volgens Hennis was de toon van beide gesprekken „niet alarmerend” geweest. Ze had geen aantallen mogelijke burgerslachtoffers genoemd, wel dat onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheid van slachtoffers omdat er een aantal „secundaire” explosies was geweest na het bombardement.

Dat schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) maandagavond aan de Tweede Kamer. Ze beantwoordt daarin de vragen die werden gesteld tijdens een debat over de burgerdoden die vielen door toedoen van een bom die een Nederlandse F-16 in de nacht van 3 op 4 juni 2015 afwierp.

Uit de brief blijkt dat de ministers van Defensie (toen Hennis), Buitenlandse Zaken (toen Koenders) en Justitie (toen Ard van der Steur, VVD) een dag na de aanval, op 4 juni 2015, schriftelijk op de hoogte zijn gesteld over de aanval en het onderzoek dat zou worden gedaan. Dat gebeurde door hun ambtenaren die vertegenwoordigd waren in de interdepartementale stuurgroep Missies en Operaties (SMO). De ambtenaar van Algemene Zaken, die normaliter ook zitting heeft in het overleg, was op die desbetreffende bijeenkomst niet aanwezig. De ambtenaar werd wel geïnformeerd via een rondgestuurde ‘besluitenlijst’ van de SMO.

Opmerkelijke passage

Het is een opmerkelijke passage in een brief van 22 pagina’s die antwoord moet geven op de verwarring die Bijleveld zelf veroorzaakte in het debat. Daarin zei ze dat het „aannemelijk was” dat andere ministeries zoals Algemene Zaken waren geïnformeerd over de burgerdoden door haar voorganger Hennis, maar ze kon daarover geen details geven. Rutte zei in een reactie zich zo’n gesprek niet te kunnen herinneren. Koenders ontkende aanvankelijk in hardere bewoordingen. „Ik kan me er niets van herinneren. Ik ben er absoluut niet over ingelicht.”

Mailwisseling tussen Kees Versteegh en Colonel Ryan van de Combined Joined Task Force Beeld NRC

Bijleveld schrijft dat nooit zeker is geworden hoeveel burgerslachtoffers er precies zijn gevallen in Hawija. Onderzoek ter plaatse kon niet meer plaatsvinden. Deze mededeling wijkt af van een Amerikaans bericht aan NRC en de NOS. In december 2018 bevestigde het Amerikaans opperbevel Centcom in een mail aan NRC dat er zeventig burgerslachtoffers waren gevallen in Hawija, juni 2015.

Twee andere rapporten, van het internationale Rode Kruis en van de ngo Airwars, maakten eerder melding van bombardementen op dezelfde dag waarbij zelfs 150 of 170 mensen zouden zijn omgekomen. Ook die zijn nooit bevestigd.

In een voorlopig rapport van 15 juni 2015 dat naar Defensie werd verstuurd, verwijst het opperbevel van de anti-IS-coalitie naar openbare bronnen, zoals van persbureau Reuters, waarin werd gesproken over zeventig doden. Maar een eindrapport is er nooit gekomen, aldus de brief.

De brief, die twee keer werd uitgesteld, moet smeulend wantrouwen van de Kamer over de informatievoorziening doven. Later deze week debatteert de Kamer over de brief.

Om de Tweede Kamer in de toekomst beter en sneller te informeren als er mogelijk burgerslachtoffers vallen door toedoen van Nederlandse wapeninzet, voert het ministerie van Defensie een nieuwe „norm” in, zo schrijft Bijleveld verder. Wanneer het ministerie een onderzoek begint naar vermoedelijke burgerslachtoffers als gevolg van Nederlandse wapeninzet, zal de Kamer vertrouwelijk over dat onderzoek – en de uitkomsten – worden geïnformeerd.

