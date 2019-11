Ongehoord Nederland wil aspirant-omroep worden

Oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens en voormalig Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes (VVD) willen met hun nieuwe omroep Ongehoord Nederland een plek veroveren binnen het publieke bestel. Daarvoor hebben ze steun gezocht bij de PVV en Forum voor Democratie.

Met rechtse opiniemakers als publicist Joos Niemöller, acteur/regisseur Haye van der Heyden en Pepijn van Houwelingen (SCP) willen zij de stem vertolken „van de Nederlanders die nu niet gehoord worden”. De initiatiefnemers vinden de huidige omroep eenzijdig en politiek correct.

„De omroep wil zonder balast, nieuws en opinie brengen die nu geen kans maken bij de Publieke Omroep”, meldt de website van de aspirant-omroep. „En wil amusement bieden dat los staat van het keurslijf van de politieke correctheid die inmiddels in ruime mate de inhoud van het huidige publieke bestel domineert.”

Karskens en Berckmoes zeggen dat zij zich niet willen aansluiten bij de rechtse omroepen WNL en PowNed. Dat zijn twee van de drie aspirant-omroepen die het bestel nu kent. Human is de derde.

Om aspirant-omroep te worden moet Ongehoord Nederland eind 2020 minstens 50.000 leden hebben. Ook moeten twee onafhankelijke adviesorganen, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media, beoordelen of ON voldoende toevoegt aan het bestel. Is dat het geval, dan kan ON vermoedelijk vanaf 1 januari 2022 gaan uitzenden. (NRC)