Oud-wethouder Diemen beboet voor misdraging en drugsbezit

De Diemense oud-wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) is beboet voor het verstoren van de openbare orde en bezit van drugs. Dat is het resultaat van een zogeheten ‘OM-zitting’, laat Nuijens maandag in een schriftelijke verklaring weten. Hij zal verder niet worden vervolgd. Het OM was maandag niet in staat te reageren.

Nuijens (39) kwam in juni van dit jaar landelijk in het nieuws toen hij werd gearresteerd in een café naast het Amsterdamse stadhuis. Hij had daar overlast veroorzaakt. Op filmpjes van omstanders was te zien hoe hij buiten op hoge toon in discussie ging met de agenten die hem arresteerden. In zijn tas werd naderhand een gebruikershoeveelheid van de harddrug GHB aangetroffen.

Na zijn arrestatie schreven diverse media dat Nuijens drugs zou hebben gebruikt op het terras van het café. Dat was onjuist, zo bleek later: bij een bloedonderzoek werden geen sporen van verboden middelen aangetroffen. „Ik heb zelf op het bureau meteen om een drugstest verzocht en vind de keuze om in je eigen tijd recreatieve drugs of alcohol te gebruiken een privé-aangelegenheid”, schrijft Nuijens in zijn verklaring.

Al eerder maakte het OM bekend dat Nuijens niet langer verdacht wordt van het bespugen van politieagenten. Hoewel twee agenten hiervan aangifte deden, was dit volgens Nuijens niet terug te zien op ongepubliceerde opnames van een cameraploeg van RTL, die op de dag van de arrestatie meeliep met het politieteam.

Afgetreden als wethouder

De boetes die Nuijens opgelegd krijgt, zijn 400 euro voor het overtreden van de Opiumwet en 250 euro voor het verstoren van de openbare orde. Nuijens trad nog diezelfde dag af en bood zijn excuses aan. Hij was ruim een jaar wethouder in Diemen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Amsterdam.

„Het was op mijn werk en om mij heen bekend dat ik al langer privé en zakelijk overbelast was”, schrijft Nuijens in zijn verklaring. „De weken voor dit incident waren, vooral vanwege plannen voor de biomassacentrale in Diemen, lang en druk.”

Het gemeentebestuur van Diemen is voor de bouw van een nieuwe biomassacentrale. Daar is veel verzet tegen. Nuijens was als wethouder Duurzaamheid en Milieu verantwoordelijk voor het dossier.