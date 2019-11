Opnieuw meer melkkoeien in de Nederlandse wei

Voor het tweede jaar op rij is het aantal melkkoeien dat in de wei staat gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen is opnieuw toegenomen.

Van de 1,6 miljoen melkkoeien in Nederland was vorig jaar 71 procent in de wei te vinden. In 2017 was dat nog weggelegd voor 68 procent van de koeien, in 2016 voor 65 procent. In de periode 2010-2015 was het aantal koeien dat buiten mocht grazen nog gedaald van 74 procent naar 65 procent.

Tachtig procent van de melkveebedrijven liet hun koeien in 2018 buiten grazen. Dat aantal nam voor het derde jaar op rij toe. Bij het overgrote gedeelte van die bedrijven mochten alle koeien vorig jaar naar buiten. De 20 procent bedrijven die de koeien het hele jaar op stal houden, zijn goed voor 30 procent van het totaal aantal melkkoeien.

Melkkoeien die buiten mogen grazen lopen gemiddeld wel minder lang buiten. Graasde een koe in 2013 nog gemiddeld 1.941 uur in de wei, vorig jaar lag dat aantal op 1.648 uur. Die daling wordt volgens het CBS veroorzaakt door schaalvergroting in de landbouw. In Noord- en Zuid-Holland staan koeien gemiddeld het langst in de wei.