Open brief aan Gerard Cox

Theater Gerard Cox. De Grote Grijze Belofte Gezien: 24/11, Theater aan de Schie, Schiedam. Tournee t/m 04/02. Inl: theater.nl ●●●●●

Geachte heer Cox,

Ik ben naar uw voorstelling geweest en petje af, u staat daar, bijna tachtig jaar oud, behoorlijk vitaal te zijn, ik heb eerbied voor uw grijze haren. Maar er moet me iets van het hart: u vertelt over uw collega-vriend Robert Long die vlak voor zijn dood u een brief schreef waarin hij vreesde dat u veranderde in een ongeïnteresseerde, knorrige zuipschuit. Nou, hij heeft gelijk gekregen, alhoewel ik eigenlijk niet weet of u drinkt, maar knorrig bent u en dat vertaalt u in best wel slechte grappen. Belegen grappen uit uw moppentrommel, een trommel die op de stamtafel van VI thuishoort. Grappen die beginnen met: ‘komt een Marokkaan aan de hemelpoort’, ‘komt een homofiel bij de dokter’, ‘komt Nelli Cooman bij een golfclub om lid te worden’, ‘komen Sam en Moos aan in Auschwitz’. En dan zegt u ‘dat je dat allemaal niet meer mag zeggen tegenwoordig’ en vervolgens doet u dat wél, alsof u een groot kind bent dat in een huiskamer vol bezoek heel hard ‘poep’ roept. Ik begrijp dat u dit doet om te pesten, maar u bent toch slimmer?

Luister, ik ben geen lekker Rotterdams wijf met dikke tieten en waarschijnlijk zit ik bij u allang in het hokje ‘politiek correct’, maar ik weet een bruine kroeg in het Oude Noorden waar we vrijuit kunnen praten en u aan m’n knie mag zitten (#metoo). Vertel me over de herfst van uw leven, uw eenzaamheid, dat waar u aan het einde van de voorstelling over begint, dat het niet meevalt dat alles zo snel verandert. Dat uw vrienden dood zijn gegaan. Vertel me wat u op het podium had moeten vertellen tussen al die mooie liedjes door, want begrijp me goed: ik hou ervan als u zingt, melancholische liedjes over dat wat er niet meer is. Ik vergeef u alle grappen over de minderheid die u niet bent, maar beloof me nog één show, misschien de laatste, met iets beters, iets intelligenters.