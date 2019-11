Nog altijd is Tottenham Hotspur een topclub in wording

De meegereisde fans scandeerden zijn naam, hopend op een glimp. Maar terwijl de spelers van Tottenham Hotspur de 3-2 zege bij stadgenoot West Ham United met de supporters vierden, bleef José Mourinho bij zijn dug-out staan. Zelfverzekerde blik, ingetogen houding. „Het ging om de spelers”, zei hij op de vraag waarom hij zijn ploeg niet naar het uitvak was gevolgd.

Amper 48 uur nadat hij als trainer van Tottenham Hotspur was gepresenteerd, zat Mourinho zaterdag voor het eerst op de bank. Bij de Londense club waarover hij in 2015 – als coach van Chelsea – zei er nooit te zullen werken. Even grillig als de voetballerij is hij. Want, zei Mourinho op een persconferentie na zijn aanstelling, „er is geen grotere Spurs-fan dan ik”.

Met hem hopen de Spurs de winnende coach in huis te hebben gehaald, één die de honger naar prijzen in Noord-Londen kan stillen.

Serie op Amazon

Wordt Tottenham Hotspur geleid door Amazon Prime? De videodienst volgt de club een jaar voor de serie Made in Tottenham. In de uren na het ontslag van de Argentijnse trainer Mauricio Pochettino en de komst van Mourinho herinnerde Max Rushden, presentator van de populaire podcast Football Weekly, in The Guardian aan de aanwezigheid van producent Amazon bij de Spurs.

In oktober sprak Pochettino, sinds 2014 trainer van Spurs, nog zijn bedenkingen uit over de serie. Camera in de kleedkamer, op kantoor, bij de training. „Ik ben meer een producer”, zei hij grappend bij een persconferentie. Daarna serieuzer: „Je bent tóch meer bezig met hóé je iets doet.” De spelers zouden Pochettino de bijnaam ‘Big Brother’ hebben gegeven.

Rushden suggereerde in The Guardian dat Amazon op de aanstelling van Mourinho had aangestuurd om meer reuring te creëren. Zou het echt? Zo slecht had Pochettino het toch niet gedaan de laatste jaren, dat hij na drie maanden in het nieuwe seizoen op straat moest worden gezet. Vijf keer topvijf in de Premier League, de rijkste en sterkste competitie in Europa.

In mei, knielend in de Johan Cruijff Arena, was Pochettino nog de held na het bereiken van de finale van de Champions League. Na die miraculeuze ontsnapping in de halve finale tegen Ajax had de club de eerste hoofdprijs onder Pochettino binnen handbereik. Dat de finale met 2-0 werd verloren van favoriet Liverpool, werd hem niet aangerekend.

Dat vond ook voormalig Spurs-spits en BBC-presentator Gary Lineker. „Pochettino heeft Tottenham boven zichzelf doen uitstijgen. Ik wens ze succes met het vinden van een betere trainer”, twitterde hij.

Een toptrainer kwam er met Mourinho. The Special One zat een jaar lang zonder club na zijn ontslag bij Manchester United. Maar altijd in afwachting van een terugkeer op het veld. Zoals The New York Times schreef: de Premier League lijkt verslaafd aan Mourinho – en andersom.

Niet iedere Spurs-fan was tevreden met de komst van de Portugees (56). Het verdedigende spel dat Mourinho aanhangt, en waar hij veel titels mee won, zou haaks staan op het frivole, aanvallende spel onder Pochettino.

Grootste fan van Mourinho’s komst was voorzitter Daniel Levy, de Britse zakenman die de club sinds 2001 leidt. Het moet voor de Spurs de laatste stap zijn naar een vaste plaats in de topvier van Engeland. Mourinho is geen tussenpaus: hij tekende een contract tot de zomer van 2023.

Maar Mourinho heeft al te horen gekregen dat er in de winter geen nieuwe spelers kunnen worden gehaald. Dat is te wijten aan de extra miljoenen die Tottenham kwijt is geweest aan het nieuwe stadion, dat de club eerder dit jaar in gebruik nam.

Lees hier een eerdere reportage over het nieuwe Spurs-stadion

Tunnel Club

Met het nieuwe stadion nam Tottenham afscheid van het karakteristieke White Hart Lane, dat nog stamde uit de negentiende eeuw. Het Tottenham Hotspur Stadium was volgens voorzitter Levy „een essentiële stap” voor een topclub in wording.

In september 2018 zou Tottenham de eerste wedstrijd spelen in het futuristisch ogende stadion, maar door problemen met het veiligheidssysteem werd dit uitgesteld. Pas op 3 april kon de eerste thuiswedstrijd worden gespeeld.

De bouwkosten bedroegen uiteindelijk zo’n 1 miljard Britse pond (1,2 miljard euro). Tel daar de huur van Wembley bij op voor alle tussentijdse duels en de rekening wordt haast onbetaalbaar.

Maar Tottenham beschikt nu wel over een luxueuze Tunnel Club, waar supporters door een glazen wand, vanachter hun biertje, de spelers kunnen bekijken vlak voor ze het veld op gaan. Zelfs aan hondentoiletten ontbreekt het niet.

De kritiek: had dat geld niet beter besteed kunnen worden aan versterking van de selectie? Voorzitter Levy willigde herhaalde transferverzoeken van Pochettino niet in.

De Spurs smeten de afgelopen seizoenen niet met miljoenen – zoals de concurrentie wel deed. Davinson Sánchez van Ajax was met 40 miljoen euro de op een na duurste aankoop. De duurste was Tanguy Ndombele, de Fransman kwam deze zomer voor 60 miljoen euro over van Lyon.

Hebben de Spurs te lang gesteund op de verdedigende kwaliteiten van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, de doelpunten van Harry Kane en het vernuft van Christian Eriksen?

Ook Pochettino zal na de verloren Champions League-finale hebben gedacht dat het gat met de Europese top definitief was gedicht. Maar de 7-2 thuisnederlaag dit seizoen tegen Bayern München en de 14 punten uit 12 competitieduels lieten anders zien.

Tegen Olympiakos kunnen de Spurs zich deze dinsdag voor de volgende ronde van de Champions League plaatsen. Een financiële must gezien de bonussen die dit oplevert.

Met de komst van Mourinho wordt de aandacht, in ieder geval voor even, bij de spelers weggehaald. Hij gaat een hoofdrol nooit uit de weg. Dat is precies wat Tottenham – en ook Amazon – nu nodig heeft.