Nederland levert marineschip voor missie Straat van Hormuz

De Nederlandse marine doet mee aan een door Frankrijk geleide missie ter bescherming van olietankers langs de vaarroutes in de Straat van Hormuz. Dat bevestigen ingewijden maandagavond aan NRC na berichtgeving van persbureau ANP.

De missie zal volgens ANP in januari beginnen en wordt geleid vanuit een Franse marinebasis in Abu Dhabi. Daarbij wordt het Nederlandse marineschip zes maanden ingezet. Het zou voor Nederland vooral gaan om „waarnemen”, melden anonieme bronnen aan ANP. De kosten voor Nederland zouden naar schatting ergens tussen de 10 en 15 miljoen euro liggen. Het kabinet geeft volgens het persbureau aanstaande vrijdag groen licht voor de deelname.

De Fransen hopen dat in totaal tien landen zich aansluiten bij de missie in de Perzische Golf. Naast Frankrijk en Nederland zou ook Denemarken al hebben toegezegd mee te doen. De Britten doen niet mee omdat zij al samenwerken met de Amerikanen in het gebied waar dit voorjaar meermaals olietankers zijn aangevallen en geconfisqueerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Die coalitie van de VS bestaat verder uit onder meer Australië en Saoedi-Arabië en moet de scheepvaart in de strategisch belangrijke wateren rond Iran en Jemen beschermen. Ook Nederland is gevraagd om een bijdrage aan die missie.