Modebedrijf LVMH koopt juwelier Tiffany & Co voor 16 miljard dollar

Het Franse conglomeraat van dure merken LVMH wil het Amerikaanse juweliershuis Tiffany & Co. gekocht voor ruim zestien miljard dollar kopen. Dat komt omgerekend neer op zo’n 14,5 miljard euro. Dat heeft LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) maandag bekendgemaakt.

De overname moet nog worden goedgekeurd door aandeelhouders van Tiffany en mededingingsautoriteiten. De raad van bestuur van Tiffany steunt de overname. Eind oktober deed luxegroep LVMH al ongevraagd een bod van 120 dollar (108 euro) per aandeel, vorige week gingen de twee partijen in gesprek over een overname. De gesprekken hebben geresulteerd in een bod van 135 dollar per aandeel.

Onder LVMH vallen bekende luxueuze modemerken zoals tassenmaker Louis Vuitton, designer Dior en champagnemerken Moët & Chandon en Veuve Clicquot. LVMH, dat dertig jaar geleden ontstond uit een fusie tussen modehuis Louis Vuitton en drankenmaker Moët Hennessy, wil al langer een grotere speler worden op de sieradenmarkt. In 2011 kocht de groep al de Italiaanse juwelier Bulgari aan voor ruim vijf miljard dollar. Ook kocht LVMH de afgelopen decennia onder meer parfumhuis Guerlain, horlogemaker TAG Heuer en modemerk Fendi.

Tiffanny draaide vorig jaar 4,4 miljard dollar omzet en telt ruim 14.000 werknemers. Met de overname hoopt de groep van Bernard Arnault, de rijkste man van Europa, de positie van LVMH in de Verenigde Staten te versterken.