Middeleeuwse beelden Boijmans in beslag genomen

Op een tentoonstelling in Museum M in Leuven zijn twaalf middeleeuwse houten beelden uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen in beslag genomen. Dat meldt de Belgische krant De Standaard maandag.

De door Pasquier Borman omstreeks 1520 gemaakte beelden maken deel uit van de tentoonstelling Borman en zonen, een fameuze Brusselse houtsnijdersfamilie. Na een klacht van de Sint-Goriskerk in Boussu-lez-Mons, een gemeente van 19.000 inwoners ten westen van Bergen, nam de politie de beelden vrijdag in beslag. De reden: in 1914 werden de beeldjes uit de kerk gestolen.

In De Standaard zegt Boijmans-directeur Sjarel Ex dat er „niets aan de hand” is. De Rotterdamse havenbaron Jacques Schoufour kocht de gestolen beeldjes in 2006 te goeder trouw aan, en schonk ze aan de stichting van het museum. De diefstal is verjaard.

Lees ook: ‘Dit is toch geen kunst?’ klinkt het eensluidend in 5 vwo

Boijmans weet dat de beelden gestolen zijn en is op termijn bereid tot een overdracht, zegt Ex. „Geen enkel museum wil kunst in zijn collectie die niet van hem is.” Het museum heeft al twee keer in de kerk in Boussu-lez-Mons gekeken en vastgesteld dat de beveiliging en klimatologische omstandigheden teruggave voorlopig in de weg staan.

Amateurisme

„Wij zijn momenteel wel de eigenaars”, zegt Ex in de krant. „Het is niet verantwoord de stukken in de omstandigheden van Boussu te bewaren.” De klacht van de kerk noemt hij „amateurisme”.

Volgens de kerk heeft Boijmans het tot nu toe alleen gehad over bruiklenen, nooit over een teruggave. Volgens een vertegenwoordiger van de kerk heeft Boijmans voorgesteld om afdrukken ter beschikking te stellen en zelf de originelen te behouden.

De inbeslagname is administratief. Tot het einde van de tentoonstelling, op 26 januari, blijven ze in Museum M te zien. Het aannemelijkst, aldus De Standaard, is dat ze daarna naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium worden overgebracht, een federale wetenschappelijke instelling.