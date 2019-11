Zondag kwam Lubach eindelijk weer met een grote klapper

Toen hij vorig jaar een tv-pauze inlaste om theater te maken, zei Arjen Lubach dat hij niet altijd de grootste fan was van de activistische elementen in zijn programma. Je kunt je er iets bij voorstellen: bij elke succesvolle (rondom het sleepwetreferendum) of spectaculaire (het afscheid van Facebook) actie gaan mensen meer van hetzelfde verwachten. Voor je het weet voer je actie om de actie.

Hoe zou dat dit jaar gaan? Geestige momenten waren er de afgelopen weken genoeg bij Zondag met Lubach. Humoristisch hoogtepunt was een met stijgende hysterie gebrachte compilatie van fragmenten uit de Nederlandse media die wekenlang kwispelend en met de tong uit de bek achter John Bercow aanliepen, de inmiddels vertrokken voorzitter van het Britse Lagerhuis. De zin „Weet je wat zo grappig is? Zijn kat heet ‘Order’”, werd herhaald volgens de gouden regel dat als iets eigenlijk niet leuk meer is, je het nog één (nee, twee) keer moet zeggen.

Maar juist waar er iets werd gevraagd van het engagement van de kijker, leek Lubach nog op zoek naar de topvorm. Er was de oproep om naar de nieuwe Eurocommissaris Stella Kyriakides te twitteren om de sjoemelsigaret aan te pakken. Creatief, maar het schandaal was oud. Het ontwerp voor een ‘Ik ben geen topriotriteit’-T-shirt bij de onderwijsprotesten was een succes, maar het lijden van het onderwijs heeft al zoveel aandacht gehad dat zoiets voor de Lubach-redactie makkelijk scoren is.

Wat ontbrak was een grote klapper: een geestig én confronterend onderwerp waarbij de links-liberale Lubachkijker zich niet behaaglijk kan wentelen in het eigen gelijk. Zondag kwam die dan toch, in de zesde aflevering van het seizoen. Na opwarmrondjes over regionale Sinterklaasjournaals en de rechts geradicaliseerde ‘popcaster’ Tommie uit Sesamstraat, kwam de hoofdschotel: de slacht van meer dan een half miljard dieren per jaar in Nederland.

Dat is een onderwerp met een scherp randje. Er zijn genoeg mensen die hetzelfde denken over de bio-industrie en het belang van dierenwelzijn, maar bij de poort van het slachthuis zijn er nog maar twee soorten mensen over. De mensen die de daar gedode dieren opeten en de mensen die weigeren dat te doen. Lubach zal zondagavond heel wat flexitariërs de slagerij uit hebben gejaagd.

Zondag met Lubach zou een en ander zonder ‘gruwelijke beelden’ laten zien, maar de alternatieven die hij koos waren zo inventief dat het effect er niet minder om was. Soms werden bloederige beelden alleen in een hoek van het beeld getoond, soms ondersteboven – eenmaal was gefilmd hoe ontzet drie redacteuren reageerden toen ze beelden van verdoving van varkens te zien kregen. Aan het eind volgden de horrorbeelden alsnog, alsof Lubach bang was dat zijn kijkers toch geen verbeeldingskracht zouden hebben

Een pr-filmpje van een slachthuis werd prachtig bespot, inclusief de daarin geuite ‘filosofische’ gedachten op het moment waarop het dier „ophoudt dier te zijn en voedingsmiddel wordt” – research is het halve werk.

Intussen speelde Lubach stukjes slacht na, introduceerde hij voor wat verluchtiging de controlearts Leo, een corrupt feestbeest met potloodventerneigingen. Leo stond voor de problemen van de NVWA, die op de slachthuizen moet toezien, maar met een groot personeelstekort kampt.

Wat Lubach niet deed, was een geestige actie aan het item verbinden; hij riep zelfs niet op tot vegetarisme. Zo viel alles op zijn plaats in een betoog waarvan de argumenten zo helder zijn, dat de kijker zelf kan bedenken welke actie er wordt verlangd.