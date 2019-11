‘Ik werd een beetje triest van mijn dieet’

in

‘Ik ben al lange tijd als vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld werkzaam, maar sinds een jaar ben ik langzaam aan het switchen naar een nieuwe baan. Dat zit zo: begin 2018 werd ik gediagnosticeerd met endometriose, een chronische ziekte waarbij weefsel zich op de organen rond de baarmoeder hecht. Ik was daardoor vermoeid en had lange tijd veel pijn in mijn buik, onderrug en benen.

„Ik hield altijd al van koken en bakken, ik heb zelfs een opleiding tot patissier gevolgd. Maar het kwam er nooit van daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Door mijn ziekte moest ik mijn voedingspatroon veranderen: zo eet ik onder andere geen suiker, gluten, soja en lactose meer.

„Wat is er dan nog wel te eten? Ik werd er in het begin een beetje triest van, maar door mijn dieet zijn mijn klachten wel verminderd. Nu volg ik een opleiding tot diëtiste en ben ik het blog Jane’s Flavours begonnen, waarop ik recepten deel die passen binnen een dieet voor mensen met overgevoeligheid voor bepaald voedsel. Ik geef al af en toe coaching, ik verzorg high teas en wil volgend jaar ook kookworkshops gaan geven.

„Mijn oude werkzaamheden houd ik nog aan om genoeg te verdienen. Vergeleken met de 2.800 euro netto per maand die ik vroeger verdiende, is mijn inkomen nu wel heel laag. Als ik al wat overhoud, zet ik het opzij voor als ik een maand minder verdien. Mijn streven is op den duur minimaal 2.000 euro netto te gaan verdienen.”

‘Mijn vriend heeft een goede baan en betaalt de gezamenlijke vaste lasten. Toen ik de keuze maakte om voor mezelf te beginnen, hebben we dat zo afgesproken. Hij vindt het niet erg, maar ik vind het wel vervelend. Ik ben het niet gewend afhankelijk te zijn, ik houd daar niet zo van. Maar ik heb natuurlijk wel veel geluk dat ik mijn eigen zaak kan opbouwen en een opleiding kan volgen.

„Vanwege mijn dieet kopen we vaak producten die wat duurder zijn. Bijvoorbeeld kokosyoghurt of bepaalde meelsoorten die glutenvrij zijn, daar betaal je al snel het dubbele of nog meer voor. Aan boodschappen zijn we daarom ongeveer 500 euro per maand kwijt, dat is inclusief de kosten die ik kwijt ben voor de recepten op mijn site. Ik kook drie tot vier keer per week. Vaak grote porties, dan kan ik er de volgende dag nog van eten of ik vries het in.

„Ik ben Indisch en houd erg van rijstgerechten, maar vaak zit daar soja in, dus ik maak er variaties op. Laatst maakte ik bijvoorbeeld kip met kokosmelk, gember en citroengras. Dat smaakte heerlijk.

„Naast mijn studie ben ik maandelijks nog geld kwijt aan het openbaar vervoer en aan mijn badmintonlessen. Ik heb onlangs twee nieuwe rackets gekocht. Als de een kapot is, kan ik nog verder met hetzelfde soort racket.”

Inkomen: Tussen de 500 en 1.000 euro netto per maand Eigen lasten: verzekeringen (158 euro), mobiele telefoon (45 euro), studie (230 euro), badminton (22 euro), af en toe dansles (10 euro), openbaar vervoer (150 euro) Laatste grote aankoop: twee badmintonrackets (180 euro) Sparen: nee