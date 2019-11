‘Ik heb moeite met een gemeente die afspraken niet nakomt’

Drie weken geleden zat de vereniging van eigenaren bij Danny Asmussen (vrachtwagenchauffeur, 40) en Nancy Kock (secretaresse, 48) in de huiskamer. Ambtenaren van de gemeente Purmerend kwamen plannen uitleggen om hun wijk, Overwhere-Zuid, gasvrij te maken. Ook het flatgebouw van Asmussen en Kock, met 32 appartementen, moet in 2022 volledig van het gas af zijn.

De gemeente kreeg 6,9 miljoen euro van het Rijk om bewoners tegemoet te komen, maar kan huiseigenaren niet dwingen. Asmussen en Kock hadden die avond het hoogste woord. Hoeveel gaat het kosten, hebben ze wel een keus?

Nu, een paar weken later, zijn ze nog even kritisch.

Wat dacht u toen u van de plannen van de gemeente hoorde?

Kock: „Ik weet wat hij dacht: gvd.”

Asmussen: „Ik heb het afgelopen jaar dit hele huis verbouwd. Nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe wc, alle leidingen vervangen, alle muren laten stuccen en schilderen. 45.000 euro heeft het me gekost. En de week voordat de nieuwe keuken geleverd wordt, krijg ik een brief van de gemeente dat ze van het gas af willen. Dan moet zeker alles weer opengebroken worden. Nou, toen kon ik mijn pet wel opvreten.”

Kock: „Ik had me echt verheugd op mijn nieuwe oven, zo eentje van 90 centimeter. Nu kunnen we eindelijk tegelijkertijd een ovenmaaltijd eten, je schuift er zo zes pizza’s in. Maar ik vraag me af hoe lang ik ervan kan genieten.”

Is dat de enige reden dat u zo kritisch was?

Kock: „De pijn is bij ons heel fel omdat de verbouwing net klaar is. Daar komt onze emotie vandaan. Maar feit blijft dat dit plan dusdanige kosten met zich meebrengt, dat kan niet iedereen in ons complex opbrengen. En de gemeente dwingt ons binnen ruim twee jaar een besluit te nemen en al die maatregelen te nemen om van het gas af te gaan. Het gaat te snel.”

Maar u hoeft toch niet mee te doen? En de gemeente heeft toch geld om u te compenseren?

Asmussen: „Als de gemeente zegt: dit moet in 2022 gebeurd zijn en anders moet je het in 2050 zelf betalen, dan voelt dat voor mij als een klein dreigementje. Ik voel me tegen de muur gezet.”

Kock: „Ik weet zeker dat die 7 miljoen euro niet genoeg is om iedereen tot aan nul te compenseren. Het is niet dat ik de gemeente niet vertrouw, maar je moet realistisch zijn. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een subsidie inhoudt dat je helemaal kostenvrij gemaakt wordt.

„Als een meerderheid van de vve met dit plan instemt, moeten de bewoners die dit niet kunnen of willen ook meedoen. Daar heb ik moeite mee.”

Is dat niet hoe het werkt?

Kock: „Jawel, maar dan heb ik er nog steeds moeite mee. Zo’n beslissing neem je ten koste van anderen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.”

Bent u milieubewust?

Asmussen: „Ik denk het niet, ik heb een oldtimer gehad die op gas reed en heb nu een Corvette.”

Kock: „Ben je dan per definitie niet milieubewust? Die auto’s gaan al veertig jaar mee, en als we ze wegdoen, gaan ze niet naar de sloop maar naar een ander en blijven ze langer op de weg. Dus dan dragen we niet bij aan de vermeerdering van auto’s. Als je om de paar jaar een nieuwe auto koopt, doe je dat juist wél. Is dat niet een belasting voor het milieu?”

Asmussen: „Ik ben wel zo iemand die, als er dingen stuk zijn, ze zelf weer maakt.”

Kock: „Ik ben nog van de generatie dat sokken gestopt werden. Zo voed ik mijn kinderen ook op. Ik kan me enorm storen aan de wegwerpmaatschappij van nu.”

U heeft zelf twee kinderen, moet u niet duurzamer leven voor hen? Het gaat om hun toekomst.

Kock: „Natuurlijk is het niet leuk om tegen je kind te moeten zeggen dat papa en mama geen maatregelen nemen voor zijn toekomst. Daar ben ik me heus wel van bewust. Maar hoe banaal het ook klinkt, geld is vaak een grotere doorslaggevende factor dan milieubewustzijn.”

Asmussen: „Weet je, wij maken het verschil niet. Wij zijn een speldenknop op de kaart. Maakt de rest van de wereld zich er druk om? Nee, maar wij Nederlanders wel.”

De gemeente wil bij elk huis langskomen om te bepalen wat aardgasvrij maken moet kosten. Staat u daarvoor open?

Kock: „Tijdens de vve-avond hebben wij ze uitgenodigd om te komen kijken en een inventarisatie te maken.”

Asmussen: „Ik heb de deur opengezet, binnen twee weken zouden ze bellen voor een afspraak, maar we hebben nog steeds niks gehoord. Ik heb moeite met mensen die hun afspraken niet nakomen, dus nu is de deur alweer halfdicht.”

Kock: „Hoe langer ze erover doen, hoe dichterbij 2022 komt. Dan moet straks alles nog sneller.”

Dus als de gemeente morgen belt met de vraag of u meedoet met het project, wat zegt u dan?

Asmussen: „Goh, leven jullie nog?”