Hoofd Navy SEALs ontslagen vanwege deal met Witte Huis

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft zondag staatssecretaris en hoofd van de Navy SEALs Richard Spencer ontslagen. Dat meldt persbureau AP. Met het ontslag maakt Esper een einde aan een langlopende discussie binnen de top van de Amerikaanse marine over een van Iraakse oorlogsmisdaden beschuldigde marinier.

Esper zegde het vertrouwen in Spencer op, omdat hij volgens hem achter zijn rug om had geprobeerd een deal te sluiten met het Witte Huis over de zaak van officier Edward Gallagher. Gallagher werd verdacht en later vrijgesproken van moord op een gevangen IS-lid, en werd veroordeeld voor het poseren met het lijk in 2017 in Irak. Daarop werd hij in rang teruggezet. Spencer was het daar niet mee eens.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump verdedigde de 40-jarige Gallagher en herstelde eerder deze maand zijn rang. Op Twitter zei hij zondag „niet blij te zijn met de manier waarop de zaak van Gallagher was behandeld”. Zondag maakte Esper bekend dat Gallagher eind deze maand met pensioen zal gaan en zijn huidige rang zal behouden.

I was not pleased with the way that Navy Seal Eddie Gallagher’s trial was handled by the Navy. He was treated very badly but, despite this, was completely exonerated on all major charges. I then restored Eddie’s rank. Likewise, large cost overruns from past administration’s…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 november 2019