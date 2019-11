Gasvrij? De gemeente kiest hoe

De plaatselijke supermarkt, de bakkerij of zelfs het slachthuis – hun restwarmte kan bijdragen aan de verwarming van je huis. Het zijn serieuze opties bij het aardgasvrij maken van woonwijken, zo blijkt uit een inventarisatie van alle 8 miljoen huizen in Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht de afgelopen maanden in kaart welke aardgasloze opties er zijn, tegen welke kosten. Met die kennis kunnen gemeenten aan de slag om te bekijken welke wijken het eerst van het gas af gaan en of die bijvoorbeeld op een warmtenet worden aangesloten.

Met de zogeheten Leidraad die eind oktober is gepubliceerd, kan elke gemeente of geïnteresseerde burger voor elke Nederlandse wijk zien welke van vijf opties de goedkoopste is. Is dat een warmtenet, een elektrische warmtepomp of een gasketel met groen gas?

Sommige gemeenten zijn druk aan het rekenen met de kaarten en tabellen die het Planbureau leverde, merkten Nico Hoogervorst en Ruud van den Wijngaart van het PBL. „We kregen vragen van een ambtenaar uit Nijmegen die zelf de restwarmte van een supermarkt in zijn gemeente wil berekenen”, zegt Van den Wijngaart. „Zo’n telefoontje geeft aan dat ze daar serieus aan de slag zijn.” Ook de koeling in een slachterij en de ovens van een bakker kunnen restwarmte leveren.

Het Klimaatakkoord bepaalt dat over tien jaar de uitstoot van broeikasgassen met de helft is teruggebracht. Ook woonwijken en bedrijfsgebouwen moeten daaraan een bijdrage leveren. In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen gasvrij zijn gemaakt. Gemeenten bepalen met welke wijken ze gaan beginnen. Eind 2021 moet elke stad of dorp in een zogeheten Transitievisie Warmte het tijdpad aangeven. Naar verwachting wordt de helft van de huizen aan een warmtenet aangesloten. De warmte kwam tot nog toe vooral van kolencentrales en afvalverbranding. Het is de bedoeling dat de warmte steeds duurzamer wordt.

Gemeenten moeten zelf kiezen

„De Leidraad geeft de financiële consequenties van alle opties, maar de gemeenten kennen de lokale situatie natuurlijk veel beter”, zegt Hoogervorst. „Zij weten dat bijvoorbeeld de straat over een paar jaar toch open moet voor de nieuwe riolering en dan kan direct een warmtenet worden aangelegd.”

Het PBL had met zijn gegevens een ‘totaalplaatje’ kunnen maken van de kosten om heel Nederland aardgasvrij te maken, of een ranglijst van de meest aantrekkelijke technieken. Maar dat deed het bewust niet. Het Planbureau waakt ervoor zelfs maar de schijn te wekken zelf keuzes te willen maken. Hoogervorst: „Dan zegt de lokale bestuurder dat het PBL heeft geadviseerd dat dit de beste optie is, terwijl de gemeenten die keuze zelf moeten maken.”

De bedoeling is dat gemeenten zelf gegevens aanvullen en verbeteren, en vervolgens een plan maken. Volgens Hoogervorst heeft de tumultueuze aanleg van windmolens op land laten zien dat zulke beslissingen niet centraal moeten worden genomen. Stammenstrijd, eindeloze procedures en zelfs bedreigingen waren het gevolg. „Deze warmtetransitie is veel ingrijpender dan windmolens. Nu kom je in feite in de woningen zelf. Dat moet je wel zorgvuldig organiseren”, aldus Hoogervorst.

De PBL-experts toeren momenteel door Nederland om hun inventarisatie te laten zien. Dat geeft hun een indruk hoe intensief gemeenten met de transitie bezig zijn. „Dat beeld is heel divers. Sommige gemeenten hebben zelf al een analyse gedaan en dan kan bijvoorbeeld blijken dat hun keuze afwijkt van onze prognoses. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Maar soms is er nog niet eens over nagedacht en dan is onze inventarisatie meer een wake-upcall”, zegt Hoogervorst. „Soms is de medewerker voor verduurzaming, die slechts voor halve dagen werkt, ook nog verantwoordelijk voor geluidhinder en stikstof. Dat is natuurlijk veel te veel.”

Geen paniek

Niemand hoeft in paniek te raken, vertellen ze tijdens hun rondgang in alle provinciehoofdsteden van Nederland. „Al proef je dat paniekgevoel soms wel”, vindt Van den Wijngaart. „We hebben tot 2050 en je hoeft niet al volgend jaar aan te geven hoe de hele gemeente van het gas afgaat.”

Paniek is misschien niet nodig, maar de warmtetransitie is wel ingewikkeld, alleen al door de vele betrokkenen. Bewoners en woningcorporaties zijn partij, en ook netwerkbedrijven als Alliander en Stedin en energiemaatschappijen als Essent en Eneco. „Er is veel afstemming nodig, op alle niveaus. Zijn de stroomleidingen zwaar genoeg, krijgen we voldoende warmte zoals afgesproken? We moeten nu zoeken naar wat werkt, welke aanpak effectief kan zijn. Hier moeten we de komende jaren wel mee aan de gang.”

Analyse PBL Wat doen de vijf vroege wijken? Belangrijk onderdeel van de Leidraad van het PBL is een website waarop voor alle buurten van Nederland een eerste analyse is gemaakt van de aardgasvrije opties. De site is bedoeld voor professionals, maar iedereen kan een inlog aanvragen. De vijf wijken in het NRC-project Van Het Gas Af laten zien hoe sterk per wijk verschilt wat de goedkoopste techniek is. Bospolder-Tussendijken Aantal woningen: 6.623 Gemiddelde energievraag per huis in 2018: 35 gigajoule Klimaatkosten aardgasvrije opties: 344-381 euro / ton CO 2 Huidig project aardgasvrij: warmtenet vanuit havenindustrie Goedkoopste optie in 2030: aardwarmte (Bospolder) en warmte uit warmte-koudeopslag + wijkwarmtepomp (Tussendijken) Ermelo-West Aantal woningen: 2.547 Gemiddelde energievraag per huis in 2018: 43 gigajoule Klimaatkosten aardgasvrije opties: 344-640 euro / ton CO 2 Huidig project aardgasvrij: mogelijk elk huis een elektrische warmtepomp Goedkoopste optie in 2030: elk huis een elektrische warmtepomp Paddepoel Aantal woningen: 5.618 Gemiddelde energievraag per huis in 2018: 35 gigajoule Klimaatkosten aardgasvrije opties: 233-370 euro / ton CO 2 Huidig project aardgasvrij: o.a. warmtenet op restwarmte datacentra Goedkoopste optie in 2030: hogetemperatuurwarmtenet Terheijden Aantal woningen: 2.559 Gemiddelde energievraag per huis in 2018: 45 gigajoule Klimaatkosten aardgasvrije opties: 357-397 euro / ton CO 2 Huidig project aardgasvrij: warmte uit rivierwater + wijkwarmtepomp Goedkoopste optie in 2030: elk huis een hybride warmtepomp met groen gas Overwhere-Zuid Aantal woningen: 3.162 Op verzoek van de gemeente is Purmerend niet geanalyseerd, want er ligt al een plan voor de warmtevoorziening.

