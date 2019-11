Een portie vis

Toen het bergafwaarts ging met mijn Rotterdamse oma vormden haar zes dochters een liefdevol leger van zorg aan huis. Een onvermoeibare onderneming om hun moeder tot het laatst thuis te laten blijven.

Eén manier om oma nog wat in de watten te leggen, was het halen van een portie gerookte vis, waar ze dol op was.

Helaas smaakte oma tegen die tijd niet veel meer. Toen mijn tante nog vol goede moed probeerde: „Kijk, mam, dit is het neusje van de zalm!”, zei oma: „Nou, dan heb ik zeker z’n gat.”

