Onbevreesde voordracht mezzosopraan Ema Nikolovska

Voor deze performance zou ze subiet kaartjes kopen, verklapte juryvoorzitter en eminent sopraan Felicity Lott na afloop. De 53ste editie van het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch is gewonnen door de Canadese mezzosopraan Ema Nikolovska (1993) en haar Amerikaanse begeleider Michael Sikich (1993). Het was na 2016 pas de tweede keer dat het IVC geheel in het teken stond van het liedduo. Volgend jaar is het concours weer gewijd aan opera en oratorium.

Vier duo’s – allemaal zangeressen – streden zondagmiddag in Theater aan de Parade om een hele waaier aan prijzen, zodat bijna iedereen wel iets won. Dat was terecht, want de lat lag erg hoog. Uit 74 aanmeldingen waren eerder veertien halvefinalisten geselecteerd die zich afgelopen week konden laten zien. De Nederlandse duo’s van bariton Raoul Steffani/ pianist Daan Boertien en bariton Vincent Kusters/ pianist Charlie Bo Meijering haalden de finale niet. Ook de Nederlandse sopraan Sarah Kollé en haar pianist vielen af.

Winnares Ema Nikolovska pakte het publiek in met een onweerstaanbare voordracht, expressief en onbevreesd, en overtuigend in vier talen. Hoogtepunten waren Schuberts tedere ‘Auf dem See’ en een huiveringwekkende vertolking van Robert Heppeners ‘A girl’, uit de Four songs on poems by Ezra Pound. De kracht van pianist Sikich was dat hij Nikolovska liet excelleren. De prijs voor de beste pianist, vernoemd naar de legendarische liedbegeleider Rudolf Jansen en uitgereikt in diens aanwezigheid, ging evenwel naar de Ier Gary Beecher.

De andere grote winnaar was het duo van de Duitse mezzo Esther Valentin (1993) en de Russische pianiste Anastasia Grishutina (1988), dat zowel de juniorjuryprijs, de persprijs als de publieksprijs in de wacht sleepte. De prijs voor de beste uitvoering van Sylvia Maessens lied ‘Oh che tranquillo mar’, dat net als vorig jaar het verplichte werk was, ging enigszins verrassend naar het Britse duo van sopraan Harriet Burns (1989) en pianist Ian Tindale (1990).