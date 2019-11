Dieven beroven museum Dresden van zeer kostbare juwelen

Bij een kunstroof uit het ‘Grünes Gewölbe’, de zogenoemde ‘schatkamer van Dresden’, hebben dieven deze maandagochtend vroeg drie kostbare juwelen-ensembles uit de 18e eeuw gestolen. De diefstal uit een van de oudste musea van Europa is „een aanslag op de culturele identiteit van Saksen”, zei de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat maandag op een persconferentie.

De ontvreemde kunstschatten hebben „een onmetelijke immateriële waarde”, aldus minister Roland Wöller (CDU). Het gaat om één juwelen-ensemble van diamanten, één van robijnen en één van saffieren. Ieder ensemble bestaat uit vele edelstenen en andere onderdelen.

Het ‘Grünes Gewölbe’ is een beroemde verzameling goud- en zilverwerk, juwelen en andere kunstschatten die in de achttiende eeuw werd aangelegd als Wunderkammer van de Saskische keurvorst (en koning van Polen) August de Sterke (1670-1733). De ‘Groene Kluis’ bestaat uit negen barokzalen en bevindt zich op de begane grond van het Residenzschloss in Dresden. Door de grote internationale faam is het een van de grote toeristische trekpleisters van Dresden.

Raam ingeslagen

Op beelden van beveiligingscamera’s zijn volgens de politie twee dieven te zien. Ze zouden even voor vijf uur een raam hebben ingeslagen, tralies hebben geforceerd en eenmaal binnen de glazen vitrines hebben kapotgeslagen om hun buit te kunnen meenemen. Met een vluchtauto zouden ze er vandaar zijn gegaan.

Kort voor de inbraak viel de stroom uit in het deel van het centrum van Dresden waar zich het Residenzschloss bevindt. De oorzaak was een brand in een stroomverdeler – of die aangestoken is en iets met de inbraak te maken heeft is nog onduidelijk.

Volgens minister-president Michael Kretschmer van Saksen is niet alleen het museum, maar zijn „wij Saksen bestolen”. De geschiedenis van Saksen zou niet te begrijpen zijn zonder de Groene Kluis en de kunstschatten die er thuishoren.