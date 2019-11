Coldplay wil nog altijd iedereen helen, en soms is dat opwindend

Pop Coldplay Everyday Life ●●●●●

Popmuziek met een geweten? Laat dat maar aan Coldplay over, met zijn immer gloeiende geëngageerdheid. Het nieuwe Everyday Life, een dubbelaar met zestien nummers die toch samen nog geen uur duren, stroomt over van heilzame bedoelingen. Al is de toon soms wat somber op dit steeds weer van kleur en muziekgenre (gospel, blues, worldbeat, arabpop) verschietende, achtste studioalbum.

Terwijl zanger Chris Martin zijn handen vol heeft aan transculturele verbindingen en sociaal-politiek statement, is er muzikaal meer experiment. Coldplay lijkt minder geënt op hits, een op zichzelf boeiende ontwikkeling die scherp werk oplevert. Bijvoorbeeld over politiegeweld (‘Trouble in Town’, met een verontrustend fragment van een arrestatie), wapenbezit (‘Guns’) met een – jawel – vloekende Martin, of de tearjerker over het lot van een weeskind (‘Daddy’).

Als altijd wil Coldplay helen. Maar de oplossing is bont: van een gospelkoor, klassieke solo-piano, een bluesy gitaarschets of in een onduidelijk retrosoul-uitstapje (‘Cry Cry Cry’). Het zijn momenten dat dit kunststukje raadselachtig exuberant overdrijft. Terwijl ‘Orphans’, over het tragische lot van jonge vluchtelingen, een weeïge publiekspleaser is, roept de worldbeat-song ‘Arabesque’ met zanger Stromae en Femi Kuti’s stuwende blaassectie de werkelijke zalvende opwinding op.

Coldplay’s ‘Arabesque’, gespeeld in Jordanië tijdens de release van het album vorige week: