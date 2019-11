Celstraf voor oud-directeur Slotervaartziekenhuis Erbudak

Aysel Erbudak, die van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter was van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, is veroordeeld tot vijftien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast krijgt zij een beroepsverbod van zes jaar en drie maanden. In die tijd mag zij geen bestuursfuncties in Nederland bekleden.

De rechter acht het bewezen dat zij – toen zij bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis was – geld van het ziekenhuis heeft verduisterd bij een project in Turkije. En ook bij een investering van twee ton door het ziekenhuis in een Rotterdams ict-bedrijf was het de familie van Erbudak en niet het Slotervaart dat zou profiteren.

Erdubak heeft zich op die manier opzettelijk 1,2 miljoen euro toegeëigend, oordeelt de rechtbank. Ook acht de rechter valsheid in geschrifte bewezen door onder meer doelbewust verkeerde omschrijvingen op facturen te gebruiken.

Geen verantwoordelijkheid

Volgens de rechter heeft Erbudak zich verrijkt met ziekenhuisgeld en neemt zij hiervoor geen verantwoordelijkheid. De rechtbank laat meewegen dat zij liet blijken zich niet verplicht te voelen het bedrag terug te betalen. „Zij ziet het laakbare van haar handelen niet in”, aldus de voorzitter van de rechtbank.

Ook legde Erbudak volgens de rechter tegenstrijdige verklaringen af.

De officier van justitie had twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen Erbudak. Plus een jaar extra als zij de 1,2 miljoen euro niet zou terugbetalen. De aanklager stelde eerder ter zitting: „De bescherming die de zorgsector verdient, vereist een zware straf.” De jaar extra celstraf bij geen betaling van de schulden wijst de rechter af.

In 2008 maakte het ziekenhuis, dat vorig jaar onder nieuwe eigenaren failliet ging, in opdracht van Erbudak tweemaal 500.000 euro over naar een bedrijf in Turkije dat gespecialiseerd is in het bouwen van ziekenhuizen. Dat geld kwam nooit meer terug omdat het vastgoedproject mislukte. Het geld ging uiteindelijk naar een Turkse privébankrekening van Erbudak .

Volgens de voormalig bestuursvoorzitter ging het wel degelijk om een project van het ziekenhuis, waarbij de hele raad van bestuur betrokken was. De twee betalingen van in totaal 1 miljoen euro zijn achteraf gezien verkeerd geboekt, is de verdediging. „Ze hadden niet voor rekening van het ziekenhuis moeten komen”, zei Cees Korvinus, de advocaat van Erbudak, eerder tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens de verdediging was er geen sprake van opzet, heeft Erbudak zich geen geld toegeëigend, en was die intentie er evenmin.

Tegen de uitspraak kunnen Openbaar Ministerie en Erbudak nog hoger beroep aantekenen. Maandagmiddag was nog niet duidelijk of partijen dat gaan doen.

