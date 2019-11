Bij de intocht in Rijpwetering blijft alles bij het oude

De jaarlijkse Sinterklaasintocht in de Zuid-Hollandse dorpen Rijpwetering en Oud Ade verliep dit jaar gemoedelijker dan op veel andere plekken in Nederland. Hier gaan de pieten, allen nog volledig zwart geschminkt met rode lippen, op de platte kar richting het dorpshuis van Rijpwetering. Zonder politiemacht of demonstraties.