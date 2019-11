Bestuurder truck met dode migranten bekent betrokkenheid

De bestuurder van de vrachtwagen waarin vorige maand tientallen dode Aziatische migranten gevonden werden, heeft maandag bekend schuldig te zijn aan betrokkenheid bij illegale migratie. De 25-jarige Noord-Ier bekende ook schuld aan het verwerven van crimineel bezit in de vorm van contant geld. Dat melden internationale persbureaus.

De man is ook beschuldigd van 39 gevallen van doodslag en mensensmokkel. Of hij daar ook schuld aan bekend, is nog niet duidelijk. De 39 migranten, van wie 31 mannen en 8 vrouwen in de leeftijd van 15 tot 44, waren allen afkomstig uit Vietnam. De truck werd eind oktober gevonden in het Britse plaatsje Grays, ten oosten van Londen. In de zaak zijn in het Verenigd Koninkrijk nog twee anderen opgepakt. De Vietnamese autoriteiten hebben acht mensen gearresteerd.

De 25-jarige Noord-Ier verscheen voor de rechter via een videoverbinding vanuit een Londense cel. De volgende zitting is 13 december.